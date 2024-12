Premiéra výnimočnej rozprávky: Mickovičová v spoločnosti vyrážala dych... Ona že má 57?!

Premiéra rozprávky Keď život chutí. (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Včera sa konala premiéra výnimočnej rozprávky s názvom Keď život chutí. Animované postavičky nadabovali slovenskí herci. Medzi nimi aj Henrieta Mickovičová. Pri príchode do kina doslova vyrážala dych. Wau, ona, že má 57?!

Film režisérky Kristiny Dufkovej bol už predstavený na viacerých festivaloch a môže sa pochváliť významnými cenami. Hlavnou postavou príbehu je Ben, ktorý bojuje s prechodom medzi detstvom a dospievaním, vlastnými emóciami i nadváhou. Napriek starostlivosti lekárov a dietológov nachádza motiváciu k chudnutiu veľmi ťažko. Okrem verného kamaráta Erika a ich spoločnej kapely, je pre neho jedlo hlavnou životnou radosťou.

To sa však zmení v prvý septembrový deň, keď opäť uvidí svoju spolužiačku Kláru, z ktorej sa počas dvoch prázdninových mesiacov stalo najkrajšie dievča triedy. Viac ako kedykoľvek predtým sa Ben hanbí za svoje telo. Po posmechu starších spolužiakov a školského telocvikára, náročnom chudnutí, peripetiách s rozvedenými rodičmi i Klárinom odmietnutí, prichádza Ben k najdôležitejšiemu životnému poznaniu – skutočná láska sa začína láskou k sebe samému. Hlasy filmovým hrdinom prepožičalo prvotriedne herecké obsadenie.

Hlavnú rolu Benjamína Pipetku nahovoril Daniel Fischer, diváčky a diváci budú ďalej počuť Emíliu Vášáryovú, Zuzanu Kronerovú, Moniku Hilmerovú, Soňu Norisovú, Juraja Kemku, Davida Hartla, Lukáša Frlajsa, Tomáša Maštalíra či Martina Hubu i Henrietu Mickovičovú. Včera sa konala premiéra spomínaného animáku, ktorú si nenechalo ujsť dabingové osadenstvo. Herečka po príchode do kina doslova vyrážala dych. Málokto by jej totiž tipoval, že má 57 rokov. Štíhlou postavou a tvárou takmer bez vrások by mohla konkurovať aj mladším ročníkom. Všetky fotografie z premiéry nájdete v galérii.

Premiéra rozprávky Keď život chutí. Na snímke Henrieta Mickovičová (Zdroj: Ján Zemiar)