Puskailer by mohol šťastie rozdávať: To, že máme dievčatko... Sledujte jeho reakciu, pustíte slzu

Thomas a Abbie Puskailer so synmi (Zdroj: Facebook AP)

Thomas aj Abbie Puskailer pochádzajú z piatich detí. Zvláštnosťou je, že súrodencov majú rozdelených takpovediac zrkadlovo - Thomas má troch bratov a jednu sestru, Abbie má tri sestry a jedného brata. Nie je preto zvláštne, že aj oni sa rozhodli pre viacdetnú rodinku, ktorú 18. decembra 2023 rozšírili o ďalšieho člena. S radostnou správou sa vtedy Thomas podelil na sociálnej sieti: „Narodil sa nám najkrajší zázrak, aký nám život môže dať. Narodila sa nám dcérka, trošku predčasne, dali sme jej meno Daisy River Puskailer.“

A že je to dievčatko, teší speváka a moderátora najviac: „To je niečo úplne iné… taká je nežná, každú sekundu si to užívam“, oplýva radosťou. Rovnako aj jeho synovia, z reakcie ktorých rodičom behali zimomriavky po tele. Thomas bol aj tentokrát pri pôrode, už vlastne tretíkrát: „Je to krásny zážitok, na to nikdy nezabudneš“. Počas dní, keď bola Abbie v pôrodnici, bol však Thomas na deti sám a starostlivosť o malých chlapcov vyžadovala perfektnú logistiku. Ako si poradil a kto mu pomohol?

