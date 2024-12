Oklamčákove prísne pravidlá pre návštevy: Nedodržia ich len odvážlivci!

Prezident a viceprezidenti Čs. leva na návšteve u Marcely Laiferovej (Zdroj: Ján Zemiar)

Nenechal nič na náhodu! Jozef Oklamčák a zopár československých levov sa pred píár dňami stretlo u speváčky Marcely Laiferovej a užili si príjemné predvianočné stretnutie. „S tým nápadom prišla práve ona, že urobme si vianočný večierok,“ prezradil Jozef, ktorý mal na starosti dôležitú úlohu - výber hostí. „Stále je to tak, že to dopadne na mňa. Vraví – mám tu sedem stoličiek, tak vyber koho. Tak som navrhol, kto by mal prísť, a sme tu všetci okrem Jožka Golonku, ktorý musel súrne odísť. Ale inak je to o tom, že Marcelka pozýva, Marcelka varí, Marcelka všetko pripravuje, a ja to len dávam dokopy,“ dodal so smiechom.

Stretnutia členov Československého leva sú vždy plné dobrej nálady a zaujímavých rozhovorov, je však jedna téma, ktorá je tabu. „Bavíme sa o všetkom možnom, ale nebavíme sa o politike. Pretože jediná vec, ktorú tu odmietame všetci, je politika. My sme vlastne zoskupenie, ktoré nie je politicky orientované, u nás nemôže byť členom človek, ktorý sa politicky angažuje. Takže my sa venujeme ženám, kráse, vareniu, všeličomu možnému, len nie politike,“ vysvetlil Oklamčák. Ako je u Československého leva zvykom, každý hosť musí dodržať dress code – červenú farbu. A čo s tými, ktorí pravidlo porušia?

