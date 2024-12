Silvia Vršková (Zdroj: Ján Zemiar)

Po triumfe akrobatka Silvia neskrývala emócie ani radostný pocit víťazstva. „Úžasný, ešte stále tomu neverím,“ prezradila. Napriek fenomenálnemu úspechu však do šou nešla s veľkými očakávaniami. „Ja som bola len šťastná, že sme mohli vystúpiť, aby sme mohli ukázať Slovensku, o čom sme. To bol môj sen, na tom mi záležalo najviac,“ priznala skromne.

A ako sa vlastne k samotnému hair hangu dostala? „Videla som jednu šou, v ktorej som aj neskôr vystupovala. Tam som videla jednu babu, a bola zavesená za vlasy. Ja že – wau, to je také krásne, ako sa tam ležérne pohybuje, ako to vie? Tak som sa to naučila,“ opísala Silvia, no jedným dychom dodáva, že cesta to rozhodne nebola ľahká. „Šla som do Mexika, vyhľadala som si jednu babu na Instagrame, a tá ma to naučila. Ale človek musí mať trpezlivosť, veľa trpezlivosti, je to veľmi pomalé sa to naučiť. Na začiatku to určite nie je také úžasné,“ priznala.

Lásku k tancu vo vzduchu ukázala aj napriek tomu, že jej disciplína je často náročná a bolestivá. „Bez muziky je to ťažké. Ale keď mám muziku, ja sa do toho ponorím a úplne sa človek rozohreje v tom, a už to ani nebolí. Už len to telo samo za mňa reaguje,“ opísala Silvia, ako prekonáva fyzickú bolesť počas vystúpení. Ako dokonca prezradila, v Talente chcela vystupovať so svojím otcom, no ich rodinu zasiahla tragédia. „Nám babička zomrela pred tromi týždňami, to bolo dosť smutné, lebo naozaj som to chcela robiť aj pre rodinu. Chcela som, aby to videla, a videla to aspoň v júni,“ povedala dojatá víťazka. V rozhovore prezradila aj to, aké boli posledné slová, ktoré si pred súťažou od babičky vypočula. A odhalila aj svoje plány do budúcnosti!

Víťazka Talentu: Smrť milovanej krátko pred finále! Pomoc z neba? (Zdroj: NL/Ján Zemiar)