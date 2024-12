Rebecca Justh (Zdroj: Vlado Anjel)

Tentokrát prehovorila o svojom vzťahu k mužskej móde, zážitkoch zo svetových mól a o tom, ako vníma odvážne módne rozhodnutia. „Odjakživa vytváram aj mužskú módu, ale nerobím módne prehliadky s mužmi,“ prezradila Rebecca, ktorá má v tejto oblasti nezabudnuteľnú skúsenosť. „Jednu takú pikošku – keď som bola na New York Fashion Week a tam som predvádzala, prišiel jeden Američan s malou taštičkou. Doniesol tenké slipky a tam bol pretlak fantastických chalanov, fakt nabombovaných. Tých obliekol do tých slipov, vyšli na pódium a mali najväčší úspech! Takže som si povedala, že načo robiť saká, nohavice, kabáty, stačia malé slipy a budeš mať úspech,“ zaspomínala so smiechom, no jedným dychom dodáva, že je to presne naopak a na mužskú módu nemožno zabúdať a zaslúži si rovnakú pozornosť ako ženská.

Rebecca je známa svojou láskou k farbám a kreatívnym riešeniam.priznala módna návrhárka, ktorá prišla v žiarivých farbách aj na nedávnu módnu šou známej značky Lombardi. Rebeccu odvaha a výstrednosť v móde rozhodne neobchádza, čo najdivokejšie mala na sebe?prezrádza návrhárka, vzápätí si však predsa len na jeden outfit, ktorým vyrážala dych, spomenula.Rebecca tvrdí, že komentáre o jej outfitoch ju nikdy neodradili, skôr ju utvrdili v tom, že robí veci správne.uzavrela túto tému návrhárka, pre ktorú móda znamená slobodu a odvahu, ktorej sa vzdať nemieni. A kto je pre ňu najväčším kritikom? Tomu neuveríte!

Odkaz odvážnej módnej IKONY Rebeccy Justh: Takto viem, že to robím dobre! (Zdroj: NL/TH)