Patrícia Molnárová ukazuje NAHÉ telo na počkanie: Koľko zarobí EROTICKÝMI fotkami?!

Viacerí ľudia známi z televíznych obrazoviek či sociálnych sietí prijali výzvu Celebrity Combat, čo je nová slovenská organizácia orientujúca sa na zápasy v MMA. Mnohé mená boli obrovským prekvapením a inak to nebolo ani v prípade modelky Patrície Molnárovej. Tá sa súboja v ringu nevie dočkať! „Ja som už dlho snívala robiť MMA a dosť ma to zaujímalo... Asi som si to moc manifestovala, takže som dostala túto ponuku a podľa mňa presne tak to je správne,“ prezradila Patrícia s nadšením.

Priznala aj to, že pohyb jej nie je cudzí, no tréningy na zápas sú predsa len z celkom iného súdka. „Ja som robila len s činkami, fitness a potom ešte sem-tam box,“ hovorí o svojich začiatkoch. Obavy z náročných tréningov a zápasov však nemá. „Mám zdravý rešpekt, ale nejaké obavy a strach, to by som asi nepovedala,“ dodáva sebavedomo. Patrícia trénuje päťkrát do týždňa a prípravy berie vážne. „Ide to celkom fajn, ja som spokojná. Niekedy mi telo nevládze, je to veľmi náročné, ale podľa mňa to ide super a určite budem pripravená,“ verí si. Kvôli tréningom však prehodnotila priority a musela obmedziť aj svoje spoločenské aktivity.

Sexi tmavovláska sa do povedomia dostala najmä vďaka platforme OnlyFans, kde sa nebráni pridávať poriadne šteklivé fotografie. A my sme boli zvedaví, čo bolo za rozhodnutím prejsť práve na túto platformu. „Ja som predtým profesionálne fotila a oslovila ma jedna agentúra, kde som začala zarábať týmto štýlom a tak to potom šlo,“ odhaľuje svoju cestu na OnlyFans. A vyzerá to tak, že spokojná je nielen so svojim rozhodnutím, ale aj so zárobkom.. „Pre každého je inak veľa a málo, ale určite na slovenské pomery zarábam až moc,“ usmieva sa. A na čo míňa svoje financie? „Nájom, autá, dobré jedlá, aktuálne ma stoja veľa peňazí tréningy. Takže steaky a luxusné autá. Asi to,“ prezrádza so smiechom.

Vo svojom živote a pri svojej práci sa však Patrícia nestretáva len s pozitívnymi reakciami. Z hejterov si však ťažkú hlavu nerobí. „Nezaujímajú ma ľudia vôbec. Ľuďom človek nevyhovie, je to úplne zbytočné. Dám si zelené šaty, povedia - mala si si dať červené, dám si červené, povedia - mala si si dať modré. Hlavne nech ja som spokojná, je to môj život, nie ich,“ nedáva si servítku pred ústa modelka. V rozhovore prezradila aj to, ako ďaleko je schopná pri fotení zájsť, ale aj to, čo na jej šteklivú kariéru hovoria jej najbližší.

