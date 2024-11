Maroš Molnár prekvapil: Najväčšia vášeň NIE JE cvičenie! Neuveríte, čomu sa venuje

Maroš Molnár (Zdroj: STVR)

Maroš Molnár vie vyhecovať druhých k neuveriteľným výkonom, čo niekoľkokrát dokázal aj v šou Extrémne premeny. On sám je zástancom zdravého životného štýlu a nie raz prekonáva výzvy aj vo svojom živote. Jedna, i keď z celkom iného súdka, ho čaká aj v obľúbenej šou Čo ja viem, kde si tentokrát preverí svoje vedomosti. A hoci je súťaživý typ, takýto typ súťaženia bude pre známeho trénera premiérou. „Súťaživý som, ale na vedomostnom kvíze som ešte v živote nebol,“ prezradil so smiechom.

V otázke, ktoré tri veci ho v živote robia najšťastnejším má však jasno: „Deti, manželka, pokoj…“ odpovedal bez váhania. Rodina je pre neho na prvom mieste a najradšej s nimi trávi čas pri oddychových aktivitách. „No prechádzky s nimi nemôžem robiť, lebo ja idem svoje tempo a povedia, že idem strašne rýchlo. Také vegetenie, relaxíček, telka, dovolenôčka, more... čo sa dá... grilovačka, grilovačky máme strašne radi,“ odhaľuje rodinné chvíľky pohody Molnár. Jeho pracovný kalendár je nabitý, no popri práci si vie urobiť radosť aj inými spôsobmi. Málokto asi tušil, že sa vyžíva v písaní. „Áno, ja píšem, ja mám so sebou stále písacie potreby a nosím plniace pero a ja si stále píšem rukou, všetko... Ja mám aj všetky tréningy písané rukou, mám aj v počítači, ale píšem si veľa rukou. Aj keď si čítam odbornú literatúru, si robím poznámky rukou, lebo milujem písať,“ zahorel úprimnosťou. V rozhovore prezradil, čím najviac prekvapil sám seba a odhalil aj svoju najväčšiu vášeň. Toto by na známeho kondičného trénera tipoval skutočne málokto!

