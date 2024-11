Šokujúce slová zabávača Andrásyho: TOMUTO sa vyhýba ako čert krížu!

Humorista Oliver Andrásy. (Zdroj: Facebook/Oliver Andrásy)

Meno Olivera Andrásyho netreba nijako zvlásť predstavovať. Humorista a scenárista, ktorý dlhé roky tvoril zábavnú dvojicu s Eňou Vacvalovou, bol neodmysliteľnou súčasťou televíznej zábavy a ich spoločné projekty žali neuveriteľné úspechy. Dnes už tvorivé pero odložil do šuflíka a z tvorcu sa stal divák. Čo však pozerá on sám? „Ja som vysadený na históriu. Keď nájdem nejaký dokument z histórie, najmä britskej, lebo ja som taký britský royalista, tak to pozerám. Aj s manželkou, keby nás niekto počúval, tak by sa za hlavu chytal, lebo my sa bavíme o kráľovnej Viktorii, o Alžbete I., všelijakých anglických kráľoch. Také rôzne kuriozitky,“ prezradil Andrásy s úsmevom.

A čo zábavné programy, ktorými roky bavil celé Slovensko? „Neviem, či sa mám k tomu priznať takto verejne, ale zábavným programom sa vyhýbam ako čert krížu,“ prekvapuje svojimi slovami a jedným dychom dodáva. „Ale je pravda, že ešte aj keď som robil relácie, ani vtedy som ich nepozeral. Ja som to zostrihával, takže som to v strižni videl 50-krát, takže ja som ani svoje vlastné programy nepozeral v televízii.“

Dnes si humorista a scenárista užíva zaslúžený dôchodok, neláka ho však vrátiť sa späť k tomu, čo dlhé roky tak miloval? K humoru a politickej satire? „Priznám sa vám, že asi nie, lebo nemám nejakú motiváciu,“ prekvapuje svojimi slovami. Vo svojej otvorenosti zašiel Andrásy ešte ďalej a v rozhovore napokon priznal, čo je pravým dôvodom, prečo dal návratu stopku!

