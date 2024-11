Juraj Bača a Milan Junior Zimnýkoval (Zdroj: STVR)

V deviatej epizóde budú finalisti piecť na tému „geometria“ a okrem svojho pekárskeho umenia odhalia aj svoj zmysel pre detail. Pri príprave technickej výzvy sa súťažiaci rozhodli pri príprave využiť gramofóny aj pre hudobný podmaz. Veselá Tonka si dokonca struhla aj tanečné číslo s moderátorom Jurajom Bačom. To však skončilo prekvapivým tanečným krokom a výkrikom, ktorý bolo počuť z Bernolákova až do Bratislavy. Pozrite si vo videu, čo urobil Juraj Bača drobnej pekárke...

A to nie je všetko! Technická výzva prenesie divákov aj pekárov v stane priamo do Francúzska. Práve táto krajina je veľkou inšpiráciou pre sympatického Paliho, ktorý v nej dokonca strávil nejaký čas. A to využijú moderátori, ktorý ho vyzvú, aby svoj talent predviedol aj v speve. A ostanú prekvapení... Sledujte, ako ide Palimu spev známej francúzskej pesničky a nenechajte si ujsť premiérovú epizódu štvrtej série šou Pečie celé Slovensko v nedeľu o 20.30 na Jednotke!

Párty v pekárskom stane: Súťažiaci sa odviazali, no Bača? TOTO musel trénovať! (Zdroj: STVR)