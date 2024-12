SMRŤ legendárnej Kudlákovej: Janu Synkovú (†80) zabilo AGRESÍVNE ochorenie... Vianoce nevnímala!

Jana Synková (Zdroj: CinemArt)

Včera Slovenskom i Českom obletela smutná správa o smrti herečky Jany Synkovej. Umelkyňu preslávili úlohy v komédiách Babovřesky alebo Byl jednou jeden polda. Tento svet opustila vo veku 80 rokov. Iba pred časom zomrel aj jej manžel Jan Schmid, čo zhoršilo jej zdravotný stav. Posledné roky trpela Alzheimerovou chorobou, ktorá ju nakoniec aj zabila.

„Oznámila mi tú správu Janina dcéra, že mamička v noci zomrela v Alzheimer centre pri Mníšku pod Brdy. Vzalo ma to. Jana bola chorá už dlho, ale po smrti manžela to bol rýchly spád. Čo som počul, tak v závere to bol typ nejakého veľmi agresívneho alzheimera,“ prezradil pre Blesk.cz známy kameraman Václav Matěj Duchek. Že to s herečkou nevyzerá dobre, bolo jasné už dlhšiu dobu.

„Poznali sme sa veľmi dobre od Zdeňka Trošku, a tak som mu pred rokom hovoril, že by som ju rád dal do svojho programu Na kus klebety. On mi hovoril, nech už to ani neskúšam, že toto už fakt nepôjde. A teraz som Jane prial na Vianoce a ona mi už neodpovedala, už nič nevnímala. Je jej teraz určite lepšie, ale taká skvelá ženská to bola,” dodal.