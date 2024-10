STRACH o českú herečku (65): Náhla OPERÁCIA... Má VÝDUŤ na aorte!

(Zdroj: Profimedia)

V pondelok česká herečka Eva Holubová nastupuje do nemocnice. Lekári jej totiž diagnostikovali nebezpečnú aneuryzmu alebo laicky povedané výduť na najdôležitejšej cieve, ktorá rozvádza krv zo srdca do celého tela. Problém jej lekári objavili ešte v lete a známa Češka o tom informovala aj na sociálnej sieti.

Zverejnila vtedy záber lekárskeho nálezu. „Mám pre vás hádanku, čo je na tretej fotke?“ spýtala sa vtedy fanúšikov. „Povedala by som, že je to aneuryzma. Snáď ju nemáte,“ odpovedala s obavami jedna z komentujúcich. „Je to moje! Nie je v mozgu. Je veľká. Má to riešenie,“ zareagovala na komentár herečka. Herečke prajeme, aby operácia dopadla úspešne!

