Vážne zdravotné problémy českej herečky Holubovej: Musia ju operovať!

Eva Holubová je česká herečka známa svojimi komediálnymi aj dramatickými úlohami v divadle, televízii a filme. Je jednou z najuznávanejších českých herečiek. Jej kariéra zahŕňa hranie v mnohých populárnych filmoch a seriáloch, ako napríklad Pelíšky, Účastníci zájezdu, či Samotáři. Holubová sa vyznačuje svojím nezameniteľným štýlom humoru, vďaka ktorému je obľúbená medzi divákmi v Česku aj na Slovensku.

Okrem iného je aktívna aj na sociálnych sieťach, kde priznala zdravotné problémy. „Mám pre vás hádanku, čo je na tretej fotke?“ spýtala sa záhadne herečka. „Povedala by som, že je to aneuryzma. Snáď ju nemáte,“ reagovala jedna z jej fanúšičiek. „Je to moje! Nie je v mozgu. Je veľká. Má to riešenie,“ odpovedala samotná herečka. Po dovolenke ju čaká operácia.

Čo je aneuryzma?

Aneuryzma je abnormálne rozšírenie alebo vydutie steny krvnej cievy, zvyčajne tepny, ktoré vzniká v dôsledku oslabenia cievnej steny. Najčastejšie sa aneuryzmy vyskytujú v aorte (hlavnej tepne vedúcej zo srdca) alebo v mozgových cievach. Ak sa aneuryzma zväčší alebo praskne, môže to spôsobiť vážne a život ohrozujúce komplikácie, ako sú vnútorné krvácanie alebo mozgová príhoda. Príznaky aneuryzmy závisia od jej umiestnenia a veľkosti, pričom niektoré aneuryzmy môžu byť bez príznakov, kým neprasknú. Príčiny môžu zahŕňať vysoký krvný tlak, aterosklerózu (kôrnatenie tepien), genetické faktory alebo poranenia ciev. Liečba aneuryzmy závisí od jej veľkosti, umiestnenia a rizika prasknutia, pričom môže zahŕňať sledovanie, lieky alebo chirurgické zákroky.