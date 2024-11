Hanzelovej OTVORENÁ spoveď: Pre TOTO rodila v Česku!

Zuzana a Michal Kovačičovci (Zdroj: Instagram ZH)

O Michalovi Kovačičovi sa už dlho hovorí v súvisosti s Markízou. Moderátor sa postaral o poriadny rozruch kvôli čomu dostal po 16 rokoch výpoveď. Všetko sa zvrtlo naozaj veľmi rýchlo. V máji ukončil vysielanie relácie Na telo a už v júni s ním Markíza rozviazala spoluprácu. V živote moderátora sa toho udialo mnoho. Ešte počas vypätej situácie oznámili s manželkou Zuzana radostnú novinku. „Aj v náročných časoch sa dejú pekné veci. Očakávame príchod nového člena našej rodiny! Či bude raz novinár alebo novinárka, to ešte uvidíme. Ďakujeme za vašu podporu v posledných týždňoch, veľmi si ju vážime a čaká nás dobrodružná jazda na všetkých frontoch. Na bábätko sa ale zo všetkého tešíme najviac," napísala vtedy.

O pár mesiacov na to Kovačič oznámil, že bude naďalej aktívny vo svojej profesii. S kolegami Adelom Ghannamom a Barborou Šišolákovou sa pustili do nového projektu - spravodajský portál, ktorý dostal názov 360°. Projekt zafinancoval cez crowdfunding. No a zatiaľ čo mesiace ubiehali a Kovačič usilovne pracoval na spustnení vlastného média, Zuzana si užívala tehotenstvo. Aj keď sa do posledného zdráhali odhalenia pohlavia dieťatka, deň pred pôrodom novinárka priznala, že už sa veľmi tešia na malú princezničku.

„Finišujeme tehotenstvo, finišujeme aj prípravy na 360tku. Je toho až až, ale napriek tomu je to asi najkrajšie obdobie nášho manželstva. Nejako sme pokojnejší a tak celkovo, sme viac spolu a rodina. Už sme absolvovali dišputu o mene pre naše dieťa. Miško trval na mene Goran, ja som skonštatovala, že meno Goran Kovačič znie ako niekto koho súdil Haagsky tribunál," povedala len pred pár dňami. No a od soboty sú Michal a Zuzana hrdými rodičmi dcérky Mily. „Mila Kovačič je na svete. Stihla to ešte pred 35. výročím Nežnej revolúcie, aj pred spustením @360tka.sk a my dúfame, že aj jej svet a krajina budú stále slobodné. Želáme si pre ňu, aby sa vedela ozvať, aby sa nebála, a hlavne - aby bola dobrý človek," napísala Zuzana na sociálnej sieti.

A prečo sa rozhodla rodiť v Česku?

„Lepšie sme si pôrodnicu vybrať nemohli. Mila, pre nás si ešte želáme, aby si bola taký dobrý spáč ako tvoji rodičia," zhodnotila. Aktuálne po pár dňoch od pôrodu prezradila, prečo si vybrala pôrodnicu u našich susedov. „Najčastejšia otázka. Prečo Vyškov, prečo Česko, aké boli kritériá. Ja osobne viem o slovenskom pôrodníctve oveľa viac ako by som chcela. Niekoľko lekárov z bratislavských pôrodníc sú so mnou v nejakých bizarných konfliktoch - napríklad aj za to, že si sami zverejnili fotku pôrodu, pri ktorom má žena priviazané nohy o kozu, a chvália sa ňou na Ig (Instagram,pozn.red.) a ja som na to poukázala," začala v úvode.

„V Česku som hľadala dôstojný a rešpektujúci prístup a pôrod založený na vedeckých poznatkoch - bez rutinných nástrihov, zbytočne indikovaných cisárskych rezov a ďalsich iných problémov, ktoré slovenské pôrodníctvo má. Ale hlavne - rešpekt personálu. Ľudský prístup. Na to nové budovy netreba. Považujem to za najlepšie rozhodnutie v mojom živote. Celkom vážne. Absolútne chápem, že nie každý má takúto možnosť, nie každý sa odhodlá vôbec na tú cestu. Považujem sa za privilegovanú ženu a sľubujem vám, že tak ako doteraz budem aj v práci neustále klásť otázky kompetentným, ako chcú zlepšiť slovenské pôrodníctvo pre slovenské ženy. Je aj u nás mnoho lekárov a lekárok a sestier, ktorí to robia skvelo a v hroznom systéme robia zázraky. Vďaka za to," zverila sa.