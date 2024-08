Útok na tehotnú Hanzelovú: NECHUTNÉ, čo jej napísali... TOTO si nechce prečítať NIKTO!

Zuzana Kovačič Hanzelová (Zdroj: Instagram Z.K.H.)

Na začiatku júna vyšlo najavo, že moderátorka Zuzana Kovačič Hanzelová je tehotná. „Aj v náročných časoch sa dejú pekné veci. Očakávame príchod nového člena našej rodiny! Či bude raz novinár alebo novinárka, to ešte uvidíme. Ďakujeme za vašu podporu v posledných týždňoch, veľmi si ju vážime a čaká nás dobrodružná jazda na všetkých frontoch. Na bábätko sa ale zo všetkého tešíme najviac," napísala v tom čase na sociálnu sieť Instagram. Zuzana odvtedy už svoje zaguľatené bruško neskrýva.

No a aj keď je v druhom stave, nájdu sa ľudia, ktorí jej neprajú. Prišla jej správa, ktorá sa naozaj nečíta ľahko v znení: „Od sdrca Tebe a tvojmu manželovi prajem, aby sa Vám narodilo postihnuté." Zuzana to nenechala len tak a hneď na to reagovala. „Mne to nič nerobí, som zvyknutá, považujem seba za veselého a šťastného človeka a žiadny anonym to nezmení. Ale treba to stále pripomínať, len, aby sa nezabudlo. Toto zažívajú novinári a novinárky, verejne činné osoby," napísala. „Šírte lásku a nepíšte ľuďom takéto sprostosti. Budete sa aj vy cítiť lepšie, verte," dodala. Správu jej podľa jej slov napísal troll, fake profil, ktorí má jasnú úlohu: „zasmradiť priestor a znechutiť vás. Nedajte sa."