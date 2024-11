Tlačovka Celebrity Combat sa poriadne ZVRHLA: Lietali päste, facky aj stoličky!

Tlačová konferencia Celebrity Combat bola hustá (Zdroj: Celebrity Combat)

BRATISLAVA - Už 7. decembra sa do ringu postavia bojovníci z organizácie Celebrity Combat. Ukážu, čo sa na silových tréningoch naučili. Dá sa povedať, že pôjde o celkom bizarné zápasy, ktoré na Slovensku nemajú obdobu. Jeden z nich bude napríklad medzi 4 ženami, ktoré nastúpia proti dvom chlapom a pobijú sa súčasne v klietke pod pravidlami MMA. Organizácia taktiež na svoju kartu doplnila ďalšie hviezdne mená. Aha, kto sa ešte pobije!

Prednedávnom sa v Bratislave konala ďalšia tlačová konferencia organizácie Celebrity Combat, ktorá opäť potvrdila, že vie upútať pozornosť. Premiérovo ju moderoval Džuky Papaya, ktorý mal pred sebou náročnú úlohu – predstaviť nielen zaujímavé zápasy, ale aj osobnosti, ktoré sa tentokrát pripojili k celebritnej zápasníckej zostave.

Zábavná aj kontroverzná zostava tvárí, prevažne zo sociálnych sietí, okamžite vzbudila záujem. Medzi účastníkmi bola Nikola Lauberová, známa z filmov pre dospelých a kontroverzných tlačových konferencií v projekte Clash of the Stars, kde sa už neraz zapojila do fyzických potýčok. Ďalším silným menom bol Patrik Hubler, známy aj ako Žralok, ktorý sa v minulosti priznal k viacerým škandálom a otvorene rozpráva o svojej trestnej minulosti.

Slovensko reprezentovali aj bratia Lukáš a Patrik Krištóf alias Riter Predator a Snaiper Drakula, ktorí sú známi najmä na sociálnej sieti TikTok. K ďalším zaujímavým postavám patril bývalý farmár Imrich Štefánik alias Baron, ktorého sociálne siete sú plné provokatívnych vyjadrení, a Adrian Habiger alias Dolfinko Bratislavský, influencer a satirik s ironickými paródiami na spoločenské dianie. V ringu sa ukáže aj Matej Hrušovský alias Hruška, aktuálny účastník reality šou Farma.

Tlačovka nebola len o predstavovaní, ale aj o akcii – nečakaným momentom bolo, keď sa v závere strhla hromadná bitka, do ktorej sa zapojila väčšina účastníkov, čo prekvapilo všetkých prítomných. Hoci sa tlačovky nezúčastnil David Key, ktorý bol očakávaný, tlačovka bola nabitá energiou a nechýbali ani provokatívne výmeny názorov medzi účastníkmi. Bojovníci sa postavia do ringu už 7. decembra v bratislavskej GoPass Aréne. Bude sa na čo pozerať!