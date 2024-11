Ľudovít Mravec Jakubove (Zdroj: psc)

Mravec okrem iného Petrovi Marcinovi prezradil, že ho veľmi baví imitovať ľudí a že keď na túto jedno schopnosť prišli niektorí jeho kolegovia, začali ho zneužívať, a to aj v médiách. “Kedysi mal kamarát Ďuro Mokrý takú parodickú reláciu o počasí... a ja sprostý som sa nechal nahovoriť,“ spomína na svoje prvé verejné vystúpenie s imitáciami, kde sa jeho obeťou stal bývalý hokejový reprezentačný tréner Július Šupler. Imitoval ho iba telefonicky pri jeho fotke, no s odstupom času mu to aj vysvetlil.

Neuveriteľne vie ale imitovať aj bývalého českého prezidenta, pri ktorom si pripravil jeho reálny príhovor. „Mám citát, list, ako bývalý pán prezident Českej republiky pozdravil pani bývalú prezidentku Slovenskej republiky, kde - tak, ako to on vie - keď chce pochváliť krajinu, hneď všetkých urazí,“ povedal. Ďalším hlasom, ktorý skvele zvládne, je Béla Bugár. Nuž a posledným hlasom, ktorý napodobní, bude Peter Sagan! Určite si to vypočujte vo videu, ale pozrite si aj reláciu Neskoro večer v sobotu o 21.40 na Jednotke. Ďalšími hosťami v nej budú muzikálová herečka Lenka Fecková a siláčka Janka Vašková.

Muž mnohých HLASOV Mravec: Keď to započujete, nebudete veriť! (Zdroj: STVR)