Silvia a Ernest Šarközi (Zdroj: STVR)

BRATISLAVA - Ona drobná a štíhla, on presne naopak. Cigánski diabli Silvia a Ernest Šarköziovci sú manželmi už viac ako tri desiatky rokov a patria k ukážkovému a harmonickému páru. Menej ukážková je Ernestova telesná váha.

Peter Marcin Ernesta Šarköziho otvorene pýta, či má problém s neustálym chudnutím a priberaním a čo robí preto, aby tento problém nemal. Ernest vtipne poznamená, že on si drží váhu stabilne a že ju riešia všetci okrem neho, že on je spokojný. Prizná, že dosť veľa je a že najradšej zhreší jedlom neskoro večer a v posteli s ovládačom v ruke! Napriek tomu je s ním jeho manželka už 35 rokov a, zdá sa, že v spokojnom manželstve. „Možno, že by som bol stále taký štíhly, keby som sa nebol oženil,“ povedal Ernest, na čo Silvia priznala, že varí, hoci už nie tak často, ako kedysi, na čo Ernest vtipne poznamenal kľúčovú vetu. Naozaj je toto dôvodom jeho vyššej váhy? Pozrite si naozaj vtipné video a taktiež reláciu Neskoro večer v sobotu o 21.40 na Jednotke.

Ernest Šarközi prehovoril o svojej váhe: DIÉTA? Takáto je pravda o jeho stravovaní! (Zdroj: STVR)