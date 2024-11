Aneta Parišková sa ocitla v NEMOCNICI! Obavy detí a herečkin zlý pocit

(Zdroj: Instagram A.P.)

BRATISLAVA - Aneta Parišková si prešla životným peklom, keď jej diagnostikovali zhubné nádorové ochorenie. Teraz sa vracia do nemocnice znovu! Nie však ako pacient, ale ako šíriteľ osvety. Zahrá si epizódu v seriáli Nemocnica.

Aneta Parišková, moderátorka televízie JOJ sa tiež zapojila do 11. série seriálu, ktorá hovorí skutočné príbehy skutočných ľudí. Sama totiž vie, aké dôležité je nezanedbať svoje zdravie a počúvať varovné signály svojho tela. „S lekármi a zdravotnými sestrami mám svoje skúsenosti. Zachránili mi život. Viete, správna výživa, správne nastavenie mysle, to všetko je pre zdravie dôležité, ale keď už raz na vás zaútočí rakovina, nemusí to stačiť,“ toto sú slová, ktorými sa prihovorí divákom televízie JOJ.

Avšak súhlas s účinkovaním v seriáli sprevádzali aj isté pochybnosti. „Nemala som z tej ponuky dobrý pocit. Moji synovia majú zo slova „rakovina“ dodnes hrôzu, boja sa, aby sa mi nevrátila a nechceli, aby som ponuku do seriálu Nemocnica prijala. Navyše nedávno, vo februári, mi na rakovinu zomrela moja dobrá priateľka Lucka, čo ma veľmi zasiahlo... Môj manžel, moji rodičia a tiež moji priatelia a pacienti v združení Lymfoma a Leukémia Slovensko však, naopak, považovali za správne, aby som túto ponuku prijala. A tak som sa rozhodla do toho ísť, s tým, že scenár bude prispôsobený téme, ktorú považujem za veľmi dôležitú,“ zdôveruje sa Aneta.

Podobne ako ostatné osobnosti, ktoré sa objavili v seriáli s vlastným životným príbehom, aj Aneta komunikovala vopred so scenáristami. Potom však prišlo samotné nakrúcanie, kedy nešlo všetko ako po masle. „Najťažšie bolo, že som na rozdiel od hercov hrala samu seba. Áno, mala som trému a bolo mi nepríjemné, že skúsení profesionáli musia kvôli mne opakovať jednu scénu aj päťkrát. Oni išli vždy výborne. Ja som sa zasekávala,“ priznala moderátorka, ktorá sa na pľaci stretla s hercami ako Dávid Hartl, Mimi Schumerová, či Kika Barancová Pírová. „Všetci boli vysoko profesionálni a ku mne veľmi ohľaduplní a trpezliví,“ pochvaľuje si Aneta. Na nejaké herecké rady však nebol čas. „Len ma upokojovali, aby som nestresovala, že im vôbec neprekáža, keď scénu zopakujeme niekoľkokrát.“

Aneta Parišková zase v Nemocnici! Obavy detí a herečkin zlý pocit (Zdroj: TV JOJ)

Či môže takýto seriál pomôcť pacientom, ktorí odkladajú návštevu lekára alebo nevedia, čo im je, Aneta nevie celkom posúdiť. „Svoju úlohu v seriáli som stvárnila najlepšie ako som vedela a ak myšlienky, ktoré tam zaznejú, zarezonujú u divákov, budem veľmi spokojná,“ vraví s nádejou. Isté však je, že po tom, čím si prešla, si uvedomila, že rakovina sa dá považovať za Boží dar. „Ono možno prínosom tej rakoviny – lebo aj rakovina je svojím spôsobom Boží dar – pre mnohých je výkričník, že by mali zmeniť životný štýl. Musím povedať, že aj ja som niektoré veci vo svojom živote zmenila. Snažím sa viac vyhýbať stresu. A viac, hlbšie a naplno si užívať život,“ otvorene sa vyjadrila pre topky.sk v septembri minulého roka. Dnes vraví, že nejaké dlhodobé plány si nerobí. „Teším sa z každého dňa. Mám radosť z práce v TV JOJ a JOJ24, v mojej škôlke, v pacientskom združení „Lymphoma a Leukemia““ a teším sa aj z moderovania krásnych podujatí. Najviac sa však teším z mojej rodiny. Občas je to so synmi v tínedžerskom veku náročné, ale zároveň láskyplné a zábavné,“ priznala moderátorka, ktorej herecký výkon si môžete pozrieť v seriáli Nemocnica v utorok o 20.40 na JOJ-ke.