Samo Tomeček na dovolenke (Zdroj: archív ST)

Spevák Samuel Tomeček má za sebou pomerne náročný rok. Po troch rokoch sa v jeho vzťahu s krásnou manželkou Sophiou začalo skloňovať slovíčko rozvod a ten aj začiatkom roka prebehol. Spevák tak začal všetku pozornosť venovať sebe a svojmu zdraviu. Hľadanie vnútorného pokoja a úniku od stresu ho priviedlo k netradičnému koníčku, ktorý mu prináša radosť a pocit slobody. „Lietanie je na vypustenie stresu, je to dačo očarujúce a možno aj vznešené a človek sa naozaj cíti extrémne slobodný,“ opisuje svoje pocity Samuel, pre ktorého sa lietanie nestalo len hobby, ale aj výzvou. „Okrem toho robím ešte aj letecký podcast a robím si ten letecký PPL, klasické to je že private pilot licence,“ prezradil.

Počas výcviku však zažil aj situácie, z ktorých behá mráz po chrbte: „Už sa mi podarilo skoro zabiť. Takže som mal takú jemnučkú brzdu... ale postupne to tak vyprchalo... verím tomu, že sa mi podarí nájsť si čas a dokončiť skúšky a lietať samostatne.“ Po strašnom zážitku, chvalabohu, neprišiel žiaden blok. „Určite tam nejaká brzdička bola, ale nie taká že by som sa rozklepal.“ Tomeček dokonca zachránil tri životy a dnes na hrozivý zážitok spomína s nadhľadom. Odpoveďou na otázku, koho prvého posadí vedľa seba, keď bude definitívne ukončí pilotný kurz a bude mať preukaz, nás však poriadne zaskočil! To naozaj?

Superstárista Samo Tomeček sa učí lietať! HOROROVÁ situácia vo vzduchu: Takmer som zomrel! (Zdroj: NL/TH)