Úžasné vystúpenie v Talente: Neuveriteľné, čo predviedla chorá Jana! Ohúrila aj Gábina, kým jej brat...

Jana a Gábina v šou Česko Slovensko Má Talent (Zdroj: TV JOJ)

Jana z Prahy je jedna z tých žien, ktoré nič nepovažujú za samozrejmosť. Aj keď ju život postavil pred niekoľko poriadnych prekážok, nikdy sa nevzdala. Keď bola Jana ešte mladá, diagnostikovali jej Crohnovu chorobu a mnohí by si mysleli, že to je koniec jej plánov. Ale ona to nezabalila! Naopak, všetko zvládla, choroba je dnes pod kontrolou a ona žije naplno. Ale to nie je všetko! Jana je teraz vášnivou milovníčkou vzdušnej skrobacie – so šálmi! Áno, čítate správne. Tento neobyčajný šport, v ktorom sa vešiate zo stropu len na šáloch, ju totálne pohltil. A čo je na tom ešte šialenejšie? Bojí sa výšok, ale aj tak sa vešia do vzduchu. Bez akéhokoľvek istenia. Toto je žena, ktorá sa nebojí žiadnych výziev! A keď ju videl Jaro Slávik, nemohol uveriť vlastným očiam. „Ste neuveriteľne silná žena, máte môj rešpekt,“ povedal dojatý Jaro. A v úžase bolo aj celé publikum. Jana sa stala hviezdou!

A zahviezdiť sa snažili aj súrodenci Gábina a David. Hoci každý z nich má svoju vlastnú cestu, spája ich vzájomná podpora a spoločná vášeň pre hudbu. “Ja som ju presvedčil, nech ideme obaja. Ona do poslednej chvíle váhala,” smial sa na začiatku David. Práve ten skúšal šťastie ako prvý. Za klavírom predstavil svoju vlastnú tvorbu, no bohužiaľ, porotu veľmi neoslovil. Ale to nebol koniec príbehu. Gábina, staršia sestra, sa rozhodla ísť na pódium po ňom. A to, čo predviedla, nikto nečakal. Gábina spustila slávnu pieseň z filmu Gladiátor operným štýlom, a celé publikum zostalo v absolútnom tichu. Neuveriteľným výkonom nielenže ohúrila porotcov, ale rozplakala aj svojho brata Davida, ktorý práve vypadol. Jej silný hlas zanechal vo všetkých nezmazateľný dojem. Porota v šoku vstala a všetci boli nadšení. „To bolo niečo, čo sa len tak nevidí,“ reagovali porotcovia. A aj David, hoci sklamaný, nevedel zakryť svoju pýchu a dojem, ktorý zanechala jeho sestra. Sledujte šou Česko SLovensko Má Talent v sobotu o 20.30 na JOJ-ke.

Úžasné vystúpenie v Talente: Neuveriteľné, čo predviedla chorá Jana! Ohúrila aj Gábina, kým jej brat... (Zdroj: TV JOJ)