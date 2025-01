FOTO ako dôkaz! Samo Tomeček: Po rozvode našiel útechu v náručí tejto krásky!

Samo Tomeček (Zdroj: Vlado Anjel)

Fotograf Topky.sk dvojicu prichytil vo chvíli, keď bol spevák vyzdvihnúť svoju novú priateľku na kraji Petržalky. Podľa našich informácií sa Samo a krásna neznáma stretávajú už nejaký ten piatok. Málokto o ich spoločných chvíľach vedel, no zdroj z ich okolia potvrdil, že ich láska je skutočná. "Pravidelne ich vídam, ako sa prechádzajú po Borskom Mikuláši, kde Samo žije. Veľmi im to spolu pristane, sú naozaj pekný pár," prezradil jeden z obyvateľov dedinky na Záhorí.

Samo Tomeček prichytený s novou priateľkou (Zdroj: Ján Zemiar)

Spevák, ktorý si prešiel ťažkým obdobím po rozvode, sa zrejme dostal z najhoršieho a našiel lásku, ktorá mu dodáva silu. Po rozvode s Kristínou Mohrovou, manažérkou a grafickou dizajnérkou, s ktorou bol v dlhoročnom vzťahu až do roku 2018, si jeho srdce ukradla krásna blondínka Sophie. Láska medzi dvojicou bola taká intenzívna, že sa po dvoch rokoch známosti rozhodli zosobášiť. V marci roku 2024 zazvonil aj nad touto známosťou umieračik.Teraz však vyzerá byť Tomeček opäť šťastný a spokojný. Krásna brunetka sa zrejme preňho stala oporou, keď to najviac potreboval. Zdá sa, že konečne našiel to, čo po rozvode dlhý čas hľadal – šťastie, pokoj a lásku.