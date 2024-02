Raper Majself a Júlia Švehlová (Zdroj: Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Patrí medzi najznámejších raperov zo slovenskej hudobnej scény, no Michal Švehla alias Majself má takisto blízko aj k módnemu svetu a vždy je veľmi vkusne a trendy nahodený. Len nedávno sa objavil v jojkárskom projekte o varení Bez servítky... No čo, namieri si to do ďalšej šou?

Raper Majself v Nákupných maniačkach? Reakcia jeho ženy vás ODROVNÁ! (Zdroj: Vlado Anjel)

Okrem hudobného sveta je mu blízky aj ten módny, keďže slovenský raper Majself si zjavne potrpí na tom, čo má na sebe oblečené a vždy je štýlovo zladený a taktiež sa nie raz prešiel po móle. Pred pár dňami sme ho stretli na premiére seriálu Iveta 2 aj s jeho polovičkou, vizážistkou Júliou Švehlovou.

Tá je už nejaký ten piatok súčasťou jojkárskej módnej šou Nákupné maniačky. Obidvaja tak majú s jojkárskymi reláciami skúsenosti - Majself sa však zapojil do projektu o varení. „Mne vlastne prišla pozvánka, čiže bol som pozvaný do Bez servíkty a tým, že som impulzívny typ človeka, tak som automaticky odpovedal, že áno a nejak som nad tým nerozmýšľal. Rozhodol som sa energeticky a tak som si povedal, že to môže byť zaujímavá skúsenosť, keďže nikdy som nemal možnosť zažiť na vlastnej koži šou podobného formátu,“ vyjadril sa raper a uznal, že to bola pre neho obohacujúca skúsenosť.

Každopádne okrem varenia má umelec pozitívny vzťah k móde a práve v tejto súvislosti sme ho konfrontovali s tým, či by sa nechal nahovoriť aj na Nákupné maniačky.Keďže mal pri sebe aj svoju milovanú ženu z fachu, tak vo vyjadrení bol celkom opatrný a dával si pozor na to, čo povie. No za to reakcia jeho ženy nás doslova odrovnala. Viac sa však už dozviete z nášho rozhovoru vyššie.