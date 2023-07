Faux pas známej Slovenky? Do kina prišla s vlastným jedlom!

BRATISLAVA - Včera sa v jednom z bratislavských kín odohrala premiéra životopisného filmu Oppenheimer. Rovnako ako Barbie, ani tento film si nenechali ujsť známe tváre zo sveta šoubiznisu. Do spoločnosti si vyrazil aj raper Majself, ktorý so sebou vzal aj svoju manželku. Tá si do kina priniesla vlastné jedlo. Faux pas?

Životopisný film s názvom Oppenheimer nie je pre každého jeho šálka kávy. Svojich priaznivcov si však našiel aj medzi slovenskými celebritami, ktoré včera zavítali na jeho predpremiéru do jedného z bratislavských kín.

Tento počin si nenechali ujsť napríklad jojkárski moderátori Bruno Ciberej či Ján Mečiar, ktorý vyvetral aj svoju manželku Janu. A nebol jediný! Romantický večer vo dvojici si prišiel užiť aj raper Michal Majself Švehla so svojou životnou láskou Júliou.

Galéria fotiek () Raper Majself s manželkou Júliou

Zdroj: Ján Zemiar

A zatiaľ čo každý odchádzal z pokladne s plnými rukami popcornu či nachos, známa vizážistka si priniesla do kina vlastné jedlo. Ako je dobre známe, do kinosál sa okrem zakúpených dobrôt nemôže nosiť nič iné... No tentoraz to práve Júlia porušila.

Galéria fotiek () Raper Majself s manželkou Júliou

Zdroj: Ján Zemiar

Hnedovláska momentálne dodržiava stravu kvôli fitness súťažiam, a tak je pochopiteľné, prečo urobila tento krok. No niektorí by to aj napriek tomu mohli považovať za prešľap. To, ako to vyzeralo na predpremiére, si môžete pozrieť v našej galérii nižšie. A ak ste nadšenci práve takéhoto typu filmov, určite si ho nenechajte ujsť!