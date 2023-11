Spúšťače vážnej choroby: Raper Majself prehovoril... Strach o budúcnosť!

Majself alias Michal Švehla (Zdroj: Ján Zemiar)

Majself o svojom ochorení prehovoril prvý raz na jeseň 2020 – dva roky po tom, ako mu lekári diagnostikovali Crohnovu chorobu. „V preklade ide o autoimunitné ochorenie, ktoré postihuje celú tráviacu sústavu a špeciálne črevá. Je to neustály zápal, ktorý ti okrem tráviacej sústavy skáče na kĺby, chrbticu, nervovú sústavu. Telo bojuje samo proti sebe,” opísal vtedy.

V tom čase bol už pol roka v remisii. „To znamená, že choroba v tebe stále je, ale dostal si ju do “spiaceho režimu”, kedy ju síce trochu cítiš, ale nedá sa to porovnať...” uviedol.

Aktuálne prijal umelec pozvanie do nášho podcastu a pre Topky prehovoril o tom, čo pokladá za spúšťač svojich zdravotných problémov. „Faktorov je tam určite viacero, ale primárny je stres stopercentne a nesprávne návyky z hľadiska práce so svojimi vlastnými myšlienkami,” skonštatoval Majself.

Zároveň aj vysvetlil, čo mu spôsobovalo nepokoj a aké úvahy ho trápili. „Veľkú časť mojich myšlienok tvoril strach o budúcnosť. Kým som sa dostal do momentu, že aj ten zárobok začal byť stabilný, ja som mal inú tu cestu ako iní chalani. Ja som bol v podstate prvý foter na rapovej scéne a ja som riešil iné otázky, keď som začínal. Riešil som, za čo nakrútim videoklip, lebo po tom, ako som zaplatil nájom a plienky, neostalo mi nič na výrobu,” uviedol umelec, ktorý má s manželkou Júliou syna Nikolasa.

(Zdroj: Ján Zemiar)

Ako zdôraznil, obavy o budúcnosť boli u neho naozaj veľkým stresovým faktorom. „Tie roky si vybrali svoju daň. Manželke som pri každom albume hovoril: Už tento album vystrelí, už to pôjde, už zarobím viac peňazí. Prvých pár rokov to bolo extrémne o hubu a ja som robil rôzne iné roboty popri hudbe, aby som zarobil na to, aby som tú hudbu mohol robiť,” prezradil úprimne. „Dlhú dobu som sa obával o budúcnosť, lebo som typ človeka, ktorý je veľmi premýšľavý, ale začal som s tým pracovať a dnes vediem oveľa šťastnejší život,” dodal na záver k tejto téme Majself.

