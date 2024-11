Vajda mával po hraní so Studenkovou modriny: Jeho žena sa SŤAŽOVALA, prišla do divadla a… Jožo onemel!

Zdena Studenková v relácii Sieň slávy (Zdroj: STVR)

Zdena Studenková je prvá dáma na hereckej scéne. V mnohých divadelných predstaveniach či televíznych inscenáciách hrala vo dvojichi s Jozefom Vajdom. Je teda prirodzené, že si do relácie Sieň slávy pozvala práve jeho. Pri tejto príležitosti ale spomínajú na to, že sú hereckými partnermi prakticky celý život a pani Studenková priznáva: „Ja proste nemám iný variant vo svojom živote. Stále hovorí, že keď sa dostaneme na javisko, tak sme jedno telo, jedna duša.“ Vajda spolu so Studenkovou spomínajú na to, ako si zo seba navzájom vedeli aj vystreliť, resp. ako si pani Studenková vedela urobiť z Vajdu kanadské žartíky. „Zdena vymyslela na poslednom predstavení strašnú vec,“ začína rozprávanie Vajda s tým, že skoro zruinovali javisko. Čo vymyslela, sa dozviete vo videu.

Rovnako si vypočujete aj to, ako raz Jozef Vajda upodozrieval Zdenu, že ho počas predstavenia bije tak, že mal po tele modriny. “V Hamletovi sme hrali manželov a ja prídem domov a moja žena mi hovorí - ty čo tu máš takú modrinu?“ Herec sa zamyslel a prišiel na to, že v predstavení majú so Zdenou bitku. Začal jej teda vyčítať, že ako to má vysvetliť manželke. “Rob to trošku jemnejšie, nežnejšie,“ prosil ju. Pointu sa opäť dozviete vo videu.

Vajda mával po hraní so Studenkovou modriny: Jeho žena sa SŤAŽOVALA, prišla do divadla a… Jožo vtedy onemel! (Zdroj: STVR)