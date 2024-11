Zdena Studenková o ťažkom detstve: Keď otca zavreli do basy... Ohavnosť najhrubšieho zrna!

Zdena Studenková v relácii Sieň slávy (Zdroj: Ján Zemiar)

Zdena Studenková patrí k prvým dámam slovenského herectva. Vynikajúca herečka si v relácii Sieň slávy, kam rozhodne patrí, zaspomínala aj na svoje detstvo. A na isté momenty spomína veľmi rada: „Počas zimy nám otcovia na našom ihrisku, ktoré bolo uprostred štvrte, zaliali vodou a mali sme klzisko. Navešali nám tam nejaké lampy. Hrávali sa futbalové zápasy - otcovia proti frajerom dcér, tuční proti chudým…“ s úmevom vraví Zdena.

Na čo ale rada nespomína je moment, keď jej zavreli otca do väzenia. Mala vtedy 9 rokov a skončila sama s mamou. Vtedy sa začal teror, kedy ju napr. riaditeľka v škole dala sedieť do poslednej lavice, pretože si podľa nej nezaslúžila sedieť s ostatnými deťmi. Vlastne bola učiteľkou šikanovaná. „Ja som šprtka, bola som jednotkárka, ona to nedokázala uniesť. A vtedy sa vo mne prebudil taký ten vzdor, ktorý je viem mať v sebe. A povedala som si - nezlomí ma,“ a rozpovedala príbeh, čím začala riaditeľku stresovať ona. “Tú riaditeľku išlo vykotiť,“ smeje sa na tom, ako jej prešla cez rozum. A i keď mala počas štúdia na vysvedčení samé jednotky, školu ukončila "s odporúčaním do pásovej výroby." „Myslím si, že to, že som bola s mamou, ma istým spôsobom formovalo. Naučila som sa byť sama, v 13 rokoch som sa naučila variť a piecť. Mama ma istým spôsobom hodila do vody,“ zhodnotila Zdena, ako sa vlastne v živote naučila plávať. Vo videu sa dozviete nielen to, čím dostávala riaditeľku do úzkych, ale oveľa viac. A určite nezabudnite sledovať reláciu Sieň slávy vo štvrtok o 20.30 na Jednotke.

Zdena Studenková úprimne o ťažkom detstve: Keď otca zavreli do basy... (Zdroj: STVR)