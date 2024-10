Česko v smútku: Zomrel herec (†67) z Četnických humoresiek!

(Zdroj: Česká televize)

Smutnú správu zverejnil na sociálnej sieti Facebook herec Jiří Balcárek. „Zomrel môj kamarát, divadelný partner v muzikáli Sugar (Někdo to rád horké), kde hral úlohu Jozefíny a ja Dafné. Hrali sme to skoro desať rokov...“ napísal, no príčinu jeho skonu neuviedol. K vyjadreniam úprimnej sústrasti sa pridala aj herečka Milena Orsi. „Môj tanečný kolega. R.I.P.“

Herec pôsobil predovšetkým na divadelných doskách. Začínal pritom ako automechanik, ktorý sa neskôr začal venovať divadelným kulisám, až to napokon dotiahol až na pódium. Hral v Divadle Zdeňka Nejedlého v Ostrave, v Divadle Petra Beruča a ako tanečník baletu v Slezském divadle Opava a v Divadle J. K. Tyla v Plzni, kde mal od 2004 stále angažmá.

Bol tiež členom Národního divadla Brno, hral v Národnom divadle moravskoslezskom a od roku 1990 bol sólistom operety. A hoci si na televíznych obrazovkách zahral len jedinú postavu, konkrétne v seriáli Četnické humoresky, patrila k nezabudnuteľným. Hral totiž postavu dedinského "úchyla" Drbohlava, ktorého vzrušovali vlaky. Česť jeho pamiatke!