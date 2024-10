SMUTNÝ OSUD hviezdy (†67) Četnických humoresiek: Skončil ako BEZDOMOVEC... Zomrel na ubytovni!

(Zdroj: DJKT Plzeň)

KUŘIM - Včera sme na Topkách informovali o úmrtí herca Libora Zavislana (†67), ktorý si zahral v Četnických humoreskách. V 90. rokoch mal našliapnuté na hviezdnu kariéru... No všetko sa zmenilo. Zomrel osamelý na ubytovni. Skončil ako bezdomovec!

V 90. rokoch sa mu podarilo z automechanika a divadelného kulisáka prepracovať až na javisko. Mal našliapnuté na hviezdnu kariéru. V muzikáli Bedári dokonca alternoval Jiřího Korna, zahviezdil aj v Četnických humoreskách, kde stvárnil postavu úchylného Drbohlava, ktorého sexuálne vzrušujú vlaky. Rokmi však záujem o jeho prácu opadol a herec Libor Zavislan skončil ako bezdomovec.

Prezradila to kamarátka Jana Bártová, predsedkyňa niekdajšieho Klubu priateľov operety, ktorá s ním hovorila ešte 2 týždne pred smrťou. „Bol to veľmi dobrý človek. Pozvala som ho na jeho narodeniny 11. októbra k sebe domov na obed, kúpili sme mu s dcérou darčeky. Hovoril, že je to od smrti jeho maminky prvýkrát, čo oslavuje,“ zaspomínala si pre Blesk.cz.

„Polícia mi volala, pretože našla v Liborovom mobile moje neprijaté hovory. Povedali mi, že zomrel pravdepodobne na prasknutú aortu,“ dodala Bártová. Na problémy s aortou sa už v minulosti liečil a našla ho vtedy práve ona. Ako potvrdila pohrebná služba, Zavislan zomrel v piatok na ubytovni v Kuřime.

Herec v 90. rokoch slavil úspechy, no po roku 2000 záujem o operetu opadol a postupne v divadle skončil. V tom čase mu zomrela aj mama, ktorá bývala v Brne v prenajatom byte. „Povedali mu, že je potrebné dom zrekonštruovať, takže sa musí vysťahovať. A keď sa dostal kvôli zdravotným problém s obličkou na dlhší čas do nemocnice, skončil ako bezdomovec. Nemal sa k nam vrátiť,“ prezradila Bártová.

Herec bol vraj u Armády spásy a skúšal pracovať aj ako ošetrovateľ v domove pre postihnuté deti, kde si ho veľmi chválili. Do konca svojho života žil po ubytovňách.

