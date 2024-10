Matúš Krnčok a Majself (Zdroj: Ján Zemiar)

Matúš Krnčok je už nejaký ten čas moderátorom Telerána. Keď moderuje v rádiu, jeho výzor nie je až taký dôležitý, v televízii však áno. Ako dbá o svoj zovňajšok a na čom si najviac potrpí? „Ja som sa len pred pár rokmi naučil, že by som si mal dávať krém, keď sa osprchujem, prestal som používať šampón, ktorý bol že 17 v 1, čiže veľmi idem po povrchu, čo sa týka starostlivosti o seba, pre mňa je starostlivosť skôr šport, byť v prírode alebo na vzduchu,“ a doplnil, ktoré športy má najradšej. Nesúdi ani takpovediac preplastikované ženy: „Keď sú spokojné samy so sebou, tak je to fajn,“ hovorí, ale zároveň dodáva, že je veľmi tenká hranica medzi dokonalosťou a tým, čo už nie je ani vkusné. Keď by si chcela dať urobiť niečo je manželka, určite by sa s ním vraj o tom poradila.

Tomuto trendu však podľahli aj muži. „Starnutie beriem ako prirodzený vývoj,“ hovorí Matúš a otvorene priznáva, že zatiaľ si nedal na sebe vylepšiť vôbec nič. Ani v tomto však nie je všetkým dňom koniec… Moderátor presne vie, čo by si nechal na sebe skrášliť a akú úpravu by dokázal podstúpiť: „Možno príde ten čas, kedy pôjdem na dovolenku do Turecka…“ usmieva sa tohtoročný štyridsiatnik.

Moderátor Krnčok zvažuje úpravu vzhľadu v zahraničí: Čo si chce dať lekármi ZLEPŠIŤ?! (Zdroj: NL/TH)