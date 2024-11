Možné je všetko (Zdroj: Tv Markíza)

Šou Možné je všetko útočí na bránice divákov ako máločo. Herci a moderátori sa v tejto relácii totiž dokážu doslova utrhnúť z reťaze a v podstate akoby zabúdali, že sú tam aj kamery. V najnovšej epizóde sa stretla prevaha hercov zo seriálu Dunaj, k vašim službám. A treba povedať, že niektorých sme ešte v takej uvoľnenej polohe ani nevideli. Lesana Krausková, Janka Kovalčiková, Jakub Jablonský, Peter Pecha či Petra Polnišová doplnili zostavu, do ktorej neodmysliteľne patrí Adela Vinczeová a Dano Dangl. A práve jemu dali herci z Dunaja poriadne zabrať: „Jak ste vôbec schopní natočiť jednu čať Dunaja, toto by ma zaujímalo. Keď robíte takéto hovadiny,“ povedal nahlas Dano, keď nedávali pozor pri jeho vysvetľovaní pravidiel hry. „Úplne ste rozbití dnes,“ napomínal ich. „Tak ešte raz,“ vysvetľoval znovu, že kto vyhrá v hádaní otázok, dáva úder tortilou do tváre súpera.

To však nebolo všetko! V ďalšej hre Garáž lásky sa predstavila Adela s Petrou v brilantnej scénke, ktorá sa nedá ani opísať slovami. Dialóg plný dvojzmyslov je naozaj excelentný. Zabavte sa nielen na videu, ale aj pri sledovaní relácie Možné je všetko v sobotu o 20.30 na Markíze! Bude to stáť za to.

Herci z Dunaja v Možné je všetko: Jablonský to totálne PRESTRELIL, nechápal ani Dangl! (Zdroj: TV Markíza)