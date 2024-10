ÚMRTIE herca Jiího Hromadu (†66): Posledné slová kamarátovi... Dostali z neho 40 litrov vody!

Jiří Hromada (Zdroj: Česká televize / David Ployhar)

Režisér pre CNN Prima NEWS priznal, že s Jiřím Hromadom bol v kontakte takmer do jeho konca. „Naposledy sme spolu hovorili po telefóne, mal sa zúčastniť krstu audioknihy o Tatre, ktorú nahovoril, ale volal mi, že bohužiaľ nedorazí. Mal zdravotné problémy, mal chodiť k doktorom, ale bohužiaľ to trochu zanedbával. Je mi to veľmi ľúto, že odišiel. Bol to skvelý človek a kamarát. Tešil sa z toho, že je konečne v penzii. Myslím, že na tom inom svete mu teraz bude lepšie,“ vyjadril sa Magnusek.

No napriek zdravotným problémom vraj Hromadu neprechádzal humor. „Zavolal mi, že mal nejaké problémy a šiel do nemocnice. "Dostali zo mňa štyridsať litrov vody a liter, to je kilo. Takže ja nie som tlstý, som len pripitý," hlásil mi do telefónu,“ zaspomínal si režisér s tým, že herca trochu mrzelo, že nedostával toľko hereckých ponúk. „Ja nedostávam úlohy, tak tých hercov aspoň vediem,“ povedal vraj na margo toho. Jiří Hromada bol v minulosti prezidentom hereckej asociacie. Česť jeho pamiatke!

