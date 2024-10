Smrť českej dabingovej legendy (†66): Parte odhalilo VÁŽNU DIAGNÓZU!

Jiří Hromada (Zdroj: Česká televize / David Ployhar)

Keď verejnosť obletela informácia o úmrtí Jiřího Hromadu, do médií sa dostávali spomienky kolegov na herca. Režisér Tomáš Magnusek prezradil, že s ním bol v kontakte prakticky do jeho skonu. Prezradil aj to, že bol v nemocnici, no dôvod nešpecifikoval.

„Zavolal mi, že mal nejaké problémy a šiel do nemocnice. "Dostali zo mňa štyridsať litrov vody a liter, to je kilo. Takže ja nie som tlstý, som len pripitý," hlásil mi do telefónu,“ prezradil CNN Prima NEWS spomínaný režisér. Aktuálne Blesk.cz priniesol Hromadove smútočné parte.

A to okrem miesta a času konania, prezradilo oveľa viac. Herec vraj poslednýkrát vydýchol v LDN v Nemocnici na Františku, kam bol umiestnený po vážnej mozgovej príhode. Posledná rozlúčka sa uskutoční 29. októbra, teda viac ako 2 týždne po úmrtí, o 15:00 vo Veľkej obradnej sieni Krematória v Strašniciach.