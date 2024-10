Tretí deň Fashion LIVE!: Hurajová v SEXI mini, Pallová ako Kardashianka a... TOTO tu ešte nebolo!

Takto to vyzeralo počas tretieho dňa módnej šou! (Zdroj: Ján Zemiar)

To najlepšie na záver! Návrhári Boris Hanečka a Lukáš Krnáč spojili sily a postarali sa o nezabudnuteľnú šou. Dizajnové looky previedli viaceré známe mená. Na mólo sa postavili napríklad influencerky Klaudia Maniak známa ako Just Klaudy či Kika Ďurišová, ďalej dcéra Martina Nikodýma, Emma Lea Nikodýmová. No a v hlavných úlohách sa ukázali herečky Zuzana Kocúriková a Zuzana Fialová. Tak toto tu ešte nebolo! A vyzeralo to teda naozaj veľkolepo.

Na módnu šou dorazila aj celebritná lekárka Alena Pallová, ktorá je na nespoznanie. So svojím vynoveným imidžom pripomínala jednu zo sestier Kardashianových. Čo poviete?

Takto to vyzeralo počas tretieho dňa Fashion LIVE! Na snímke Alena Pallová (Zdroj: Ján Zemiar)

Do spoločnosti prišla aj herečka Lucia Hurajová, ktorá na každom kroku vyrážala dych. Nie je žiadnym tajomstvom, že umelkyňa má dobrý vkus a vždy vie ako sa na danú akciu obliecť. A teda nesklamala ani tentokrát. zahviezdila v ultra mini čiernych šatách, ktoré odhalili jej dlhé nohy. Aj Lucia dokazuje, že vek je len číslo! Všetky fotografie z Fashion Live nájdete v galérii.

Takto to vyzeralo počas tretieho dňa Fashion LIVE! Na snímke Lucia Hurajová (Zdroj: Ján Zemiar)