Na 2. dni Fashion LIVE! bolo HORÚCO: Prelepené bradavky a... Nikodýmova dcéra ukázala prsník!

Takto to vyzeralo na Fashion Live! (Zdroj: Ján Zemiar)

Na druhom dni Fashion LIVE! sa opäť bolo na čo pozerať. Módni dizajnéri predviedli sériu honosných, extravagantných a zaujímavých modelov. Na mólo ich vyniesli dámy ako Janka Slačková, Saša Gachulincová a na prehliadke sa ukázala aj dcéra Martina Nikodýma, Emma Lea. No a tej odvaha dozaista nechýbala. Na sebe mala ležérny model, ktorý pozostával z nohavíc, krátkej bundičky a pod ňou mala len šatku, ktorá poodhalila aj čosi viac. Emma pred všetkými v plnej paráde predviedla svoj prsník. Samozrejme, sa s tým rátalo, a tak mala na bradavke ochrannú nálepku.

Takto to vyzeralo na druhom dni Fashion Live! Na snímke Emma Lea Nikodýmová (Zdroj: Ján Zemiar)

Medzi prítomnými nechýbali známe tváre zo sveta šoubiznisu. Do spoločnosti zavítali napríklad sestry Heribanové, speváčka Emma Drobná, doktorka Alena Pallová, nevesta Fergie zo šou Ruža pre nevestu, herečka Lucia Hurajová, modelka Barbora Bakošová či inluencerka Janka Topanka. No a tá vyniesla poriadne odvážny outfit. Priesvitné tričko rafinovane prekryla sakom, no keď si ho dala dole... Všetkým predostrela svoje prelepené prsia. Všetky fotografie nájdete v galérii.

Takto to vyzeralo na druhom dni Fashion Live! Na snímke Janka Topanka (Zdroj: Ján Zemiar)