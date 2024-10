VÁŽNA situácia na Farme: Súťažiaca išla do nemocnice... Skoro ZOMRELA!

Lenku išla do nemocnice (Zdroj: TV Markíza)

BRATISLAVA - Na Farme sa to po dueli poriadne zvrtlo. Farmárku musela ísť do nemocnice. Išlo jej o život!

Lenka sa po neúspešnom dueli opäť vrátila na Farmu, pretože sa Karin rozhodla odstúpiť. Hnedovláska ostala z jej rozhodnutia poriadne v šoku, a tak sľúbila, že prestane piť a začne dokonca na statku aj pracovať. Prvú časť sľubu zatiaľ dodržala, no to, čo sa jej stalo, ju určite nenapadlo ani v zlom sne. Pri konverzácii s ostatnými farmármi ju do ruky uštipol sršeň. Lenka dostala silnú alergickú reakciu. Informuje markiza.sk.

„Ten sršeň jej naletel na prst a hneď ju bodol," uviedol Andrej, ktorý jej to začal ošetrovať. Začala jej však stúpať teplota. „Ona nieže zatiaľ spúchala, ona bordovela. To bolo pre mňa také trošku strašidelné," dodal. Lenka Farmu opustila a zverila sa do rúk odborníkov. Tí jej podali infúziu a lieky. Po príchode zahlásila: „Skoro som zomrela!" Z jej slov je jasné, že jej išlo o život. Svojím príchodom farmárov potešila. Viac sa dozviete dnes o 21:55 na Markíze.

