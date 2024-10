Detaily tragédie! Polícia si prišla po dôkazy: Futbalista Ján († 37) vyskočil z okna pred zrakmi rodičov

Ilustračné foto (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Policajti včera zasahovali v byte u 37-ročného Jána, ktorý bol podozrivý z lúpeže. Pred pár dňami mal podľa svedkov muž pristúpiť k staršej žene, ktorá sa nachádzala na bicykli. Do očí jej nastriekal slzný sprej a ukradol jej kabelku. Policajti si prišli do bytu na siedmom poschodí po dôkazy, ktoré by Jána spojovali s lúpežou.

Situácia sa však razom začala stupňovať. Ján mal odísť do vedľajšej izby, kde vyskočil z okna zo siedmeho poschodia. „Môžem potvrdiť, že dnes (štvrtok) v ranných hodinách došlo k udalosti, pri ktorej z okna bytu vyskočil muž podozrivý zo spáchania zločinu lúpeže. Udalosť sa stala na sídlisku Rúbanisko v Lučenci,“ informovala o tom banskobystrická policajná hovorkyňa Petra Kováčiková. K tragédii boli okamžite privolaní aj leteckí záchranári, ktorým sa muža, žiaľ, nepodarilo zachrániť a 37-ročný Ján zraneniam podľahol.

Ján sa v byte nemal nachádzať sám. Podľa informácií Nového Času sa v osudný moment nachádzali v byte aj jeho rodičia. „Otvorilo sa okno, počul som krik - ,Jany‘ a už som len videl, ako skáče. Potom pribehol k oknu jeho otec. V byte mala byť aj jeho mama,“ prezradila susedka, ktorá poznala jeho aj jeho brata. Ján mal predtým bývať na inom sídlisku a v minulosti dokonca hrával futbal.

Jeho otec bol dokonca dlhoročným trénerom a reprezentantom Československa v malom futbale. Brat Erik zas hrával za A-mužstvo Lučenca. Prípadom sa aktuálne zaoberá Úrad inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR. „V súvislosti s úmrtím 37-ročného muža bolo začaté trestné stíhanie pre prečin usmrtenia,“ dodala Kováčiková.