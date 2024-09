PRVÉ SLOVÁ Simony Stašovej o stave Jiřiny Bohdalovej (93): TAKTO na tom mama aktuálne je!

(Zdroj: Profimedia)

Herečka Jiřina Bohdalová je od utorka hospitalizovaná v nemocnici Na Homolce po otrave jedlom. Prvotné informácie hovorili, že sa do jej tela dostal botulotoxín, napokon sa však ukázalo, že problémom bola baktéria Yersenia enterocolitica, ktorou sa nakazila. Práve tá spôsobuje vysoké teploty a tráviace problémy, ktoré trápili aj českú hviezdu.

Po tom, čo jej vystúpili teploty na 39 až 40 stupňov Celzia a mala veľké bolesti, blízki jej privolali sanitku, ktorá ju previezla do nemocnice. Bohdalová putovala rovno na Jednotku intenzívnej starostlivosti a prvé správy hovorili o tom, že jej stav je vážny. Našťastie sa odhalilo, čo bolo pôvodcom jej problémov a antibiotiká by si s baktériou mali poradiť.

Najnovšie sa do médií o stave svojej mamy vyjadrila aj jej dcéra, herečka Simona Stašová. „Veríme, že to všetko dobre dopadne. Držíme si palce. Mama hovorí, že je kočka a zo všetkého sa vylíže, tak v to všetci dúfame,“ povedala umelkyňa televízii Nova. Jiřine Bohdalovej prajeme skoré uzdravenie!

