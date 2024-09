Na telo sa vracia na obrazovky: TÁTO žena nahradí Kovačiča!

Na telo (Zdroj: Reprofoto/Na telo s Michalom Kovačičom)

Dlhoročne úspešná politická diskusná relácia Na telo sa po letnej prestávke vracia na obrazovky televízie Markíza. Na aktuálne témy, ktoré hýbu Slovenskom, bude so zaujímavými hosťami v štúdiu po novom debatovať skúsená novinárka a moderátorka Karolína Lacová. V jesennej programovej štruktúre trhového lídra budú talkšou opäť patriť skoré nedeľné popoludnia, prvé vydanie Na telo vo vynovenej podobe je naplánované na 20. októbra 2024 v tradičnom vysielacom čase o 13:00 hod.

Karolína Lacová prichádza do TV Markíza na pozíciu moderátorky relácie Na telo po sedemročnom pôsobení vo verejnoprávnom Slovenskom rozhlase, kde nadobudla bohaté skúsenosti pri moderovaní viacerých diskusných formátov. Venovala sa v nich nielen politickým, ale aj občianskym a spoločenským témam. Pred ostatnými prezidentskými voľbami vo verejnosti pozitívne zarezonovala profesionálnym vedením debaty s hlavnými kandidátmi Petrom Pellegrinim a Ivanom Korčokom. „Som rada, že budem súčasťou relácie, ktorá má na Slovensku dlhoročnú tradíciu a významné miesto na poli politických diskusií,“ povedala Karolína Lacová, ktorá sa už v týchto dňoch v štúdiu TV Markíza intenzívne pripravuje na svoju moderátorskú premiéru v Na telo.

„Je to pre mňa nielen veľká kariérna výzva, ale aj príležitosť priblížiť divákom dôležité informácie, ktoré im pomôžu lepšie sa zorientovať v aktuálnom dianí. Verím, že spolu s mojimi hosťami vytvoríme priestor pre zaujímavé a hodnotné rozhovory,“ dodala. „S veľkým potešením vítame Karolínu Lacovú v našom tíme. Je to skúsená profesionálka a veríme, že jej príchod prinesie do relácie novú dynamiku. Sme presvedčení, že diváci ocenia jej odbornosť, rozhľadenosť a schopnosť otvárať témy, ktoré sú pre našu spoločnosť kľúčové,“ hovorí Michal Kratochvíl, riaditeľ Centra spravodajstva a publicistiky TV Markíza.

Karolína Lacová (Zdroj: TV Markíza)

TV Markíza pokračovaním relácie Na telo potvrdzuje svoj záväzok ponúkať divákom špičkové spravodajské a publicistické relácie, ktorých dôležitou súčasťou je aj priestor pre otvorenú výmenu názorov na rôzne témy rezonujúce v slovenskej spoločnosti. Tešiť sa môžu na vynovený koncept relácie, ktorý sa aktuálne finalizuje. „Veríme, že všetky pripravované novinky Na telo ešte viac zatraktívnia. Detailnejšie informácie prinesieme už čoskoro,“ uzavrel Kratochvíl.