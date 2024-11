Kovačičovci odhalili pohlavie bábätka a... TOTO meno vybral moderátor!

Michal Kovačič s manželkou Zuzanou Kovačič Hanzelovou (Zdroj: Instagram Michal Kovačič)

BRATISLAVA - Zuzana Kovačič Hanzelová je v poslednom trimestri tehotenstva. Čoskoro už porodí. Predtým sa so svojím manželom Michalom Kovačičom rozhodli prezradiť pohlavie bábätka. Bude to...

Okolo Michala Kovačiča je už dlhé mesiace rušno. V Markíze dostal výpoveď, založil nové médium a k tomu všetkému sa z neho čoskoro stane aj otec. Manželka Zuzana Kovačič Hanzelová nosí pod srdcom ich prvé dieťatko. Dlhšiu dobu sa špekulovalo o tom, či čaká chlapca alebo dievčatko. Všetci si mysleli, že to bude práve chlapček, keďže komodu, ktorú dávali do detskej izbičky bola v modrej farbe.

Mýlili sa... Aktuálne známa moderátorka odhalila, že sa tešia na dievčatko! „Je to pre mnohých asi prekvapujúce, ale aj dievčatá nosia modrú a môžu mať modrú komodu. Takže takto vo finále - bude to dievčatko a nevieme sa jej dočkať!" zverila sa radostne na sociálnej sieti Instagram. A už diskutovali aj o mene, no to, čo naozaj vybrali, sa dozvieme zrejme až keď Zuzana porodí.

„Finišujeme tehotenstvo, finišujeme aj prípravy na 360tku. Je toho až až, ale napriek tomu je to asi najkrajšie obdobie nášho manželstva. Nejako sme pokojnejší a tak celkovo, sme viac spolu a rodina. Už sme absolvovali dišputu o mene pre naše dieťa. Miško trval na mene Goran, ja som skonštatovala, že meno Goran Kovačič znie ako niekto koho súdil Haagsky tribunál," dodala.