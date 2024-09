Fero Joke (Zdroj: psc)

František Košarišťan alias Fero Joke má za sebou vskutku náročný rok. Obľúbený komik čelil útokom, ktoré ho prinútili vysťahovať sa z jeho domu na Záhorí a presťahovať sa do bytu v hlavnom meste. Komik, ktorý sa otvorene hlási k LGBTI komunite, sa totiž neraz stal obeťou šikany. Vo svojich videách, ktorými zabáva množstvo ľudí na sociálnych sieťach, sa objavuje s úsmevom na tvári, v súkromí ho však trápili depresie. „Áno mám depky, ja mám normálne pani psychologičku, mám s ňou terapie každý týždeň. Myslím, že by malo veľa ľudí využiť terapiu,“ nešetrí úprimnosťou komik, ktorý vo svojich slovách pokračuje. „Keby veľa ľudí využilo terapiu, by sme nemali toľko samovrážd, toľko alkoholikov a tak…“

Obľúbený komik však napokon musel vyhľadať aj psychiatrickú pomoc. „Mám aj psychiatra. Ja sa za to vôbec nehanbím, nemám problém rozprávať do médií to, že mám psychiatričku a beriem antidepresíva. Lebo mi nebolo úplne dobre v januári a radšej vyhľadať odborníka ako to v sebe potláčať a tabuizovať.“ Fero Joke sa tak radí k osobnostiam, ktoré veľmi otvorene hovoria aj o ťažkých témach, ktoré boli dlhé roky tabu a snažia sa tým pomôcť ľuďom s podobnými problémami.

Na Slovensku však stále mnoho ľudí považuje vyhľadanie psychológa alebo psychiatra za hanbu a práve na tento problém poukazuje aj Fero Joke. „Ak mám niekomu zachrániť život alebo psychické zdravie, tak veľmi rád o tom porozprávam. Aj možno ako profesionál, zdravotník, aj učiteľ. Mám aj atestáciu z psychológie, že skrátka je veľmi dôležité si vedieť pomôcť alebo nechať si dať pomôcť.“ V rozhovore však herec vo svojej úprimnosti a otvorenosti zašiel oveľa ďalej a prehovoril aj o skúsenosti, kedy si myslel, že zvládne náročnú situáciu sám. Rovnako aj o tom, čo ho vlastne prinútilo vyhľadať odbornú pomoc.

Fero Joke bez ostychu: Mám psychológa i psychiatra a je to v poriadku! Čo ho trápi? (Zdroj: NL/Ján Zemiar)