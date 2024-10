Spomienka na obete terorizmu vyvolala búrku! Mazurek ostro kritizoval školu za dúhovú symboliku: Reakcia Druckera

(Zdroj: Getty Images, TASR - Dano Veselský)

Gymnázium v Trenčíne si chcelo pripomenúť obete teroristického útoku na Zámockej, ku ktorému došlo 12. októbra 2022. Učiteľka vyzvala deti, aby prišli do školy v pestrých farbách a dodala, že celé jedno poschodie bude vyhradené pre nástenky s dúhovou tematikou na znak solidarity s LGBTI komunitou. Všimol si to europoslanec Milan Mazurek, ktorého konanie školy rozhorčilo.

„Gymnázium v Trenčíne prostredníctvom jednej z učiteliek informovalo svojich žiakov, že 11. októbra majú prísť do školy v pestrých farbách, že celé jedno poschodie bude vyhradené pre dúhové nástenky a že ak si prinesú vlastné A3 plagáty s "teplou" tematikou, tak dostanú od školy dúhový odznak! Nie som jediný rodič, ktorý pri takej informácii vypení a pýta sa, čo si to do čerta dovoľujú! Som presvedčený, že nás je stále väčšina a na našich deťoch a ich zdravej výchove nám záleží,“ napísal Mazurek na sociálnej sieti, pričom zverejnil mail od učiteľky a jej celé meno. Vyhlásil, že by sa mala hanbiť. Zároveň vyzval SNS, aby namiesto "nekonečných hádok o fleky a pozície" začali robiť poriadok s progresívcami aj vo vlastnej vláde, čím narážal na ministra školstva Tomáša Druckera (Hlas-SD).

Reakcia rezortu školstva

Udalosť sa rozoberala aj na dezinformačných weboch, kde sa spustila obrovská kritika. Na celú situáciu sa rozhodlo zareagovať aj samotný rezort školstva. "Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR preveruje všetky podnety, ktoré dostáva na činnosť škôl a je v kontakte aj s vedením strednej školy v Trenčianskom samosprávnom kraji. Prostredníctvom dezinformačného videoblogu bola bezdôvodne obvinená zo šírenia ideológie," uvádza rezort, ktorý sa ohradil voči obvineniam, že by umožňoval šírenie akejkoľvek ideológie v prostredí škôl.

Rezort pripomenul, že do parlamentu predložil vládny návrh zákona, ktorý si v prípade citlivých tém a aktivít bude vyžadovať prerokovanie v Rade školy, pedagogickej rade či informovaný súhlas rodiča. "Rezort školstva sa zasadzuje a naďalej bude trvať na tom, aby školy zostali apolitickým miestom bez akýchkoľvek ideológii, kde sa budujú hodnoty ľudských práv, vzájomného rešpektu a tolerancie, ktoré sú základom demokratickej spoločnosti. Škola má zároveň slobodu organizovať vzdelávanie a výchovu v súlade so svojím poslaním, pokiaľ sú tieto aktivity v súlade so štátnym a školským vzdelávacím programom," vyhlásil v stanovisku. Dodal, že zverejňovanie citlivých a osobných údajov o škole či jej zamestnancoch predstavuje porušenie pravidiel GDPR a môže viesť k právnym následkom.

Škola program zrušila

Ako informujú tvnoviny.sk, škola nakoniec program zrušila v záujme ochrany žiakov, učiteliek a školy. Mazurek to nazval ako víťazstvo "nad dúhovými fanatikmi". Pod príspevkom ministerstva sa kvôli tomu strhla diskusia, prečo by mali školy ustupovať ľuďom, ktorí šíria nenávisť a hoaxy. Ako uviedol riaditeľ organizácie Iniciatíva Inakosť Martin Macko, je to neprijateľné. Podľa neho by obsah vzdelávania nemali určovať extrémisti a myslí si, že rezort školstva nedokáže podporiť jednotlivé školy, ktoré sa snažia predchádzať šikane mladých LGBTI+ ľudí či radikalizácii mládeže.

„Podľa výsledkov celoslovenského LGBTI prieskumu, ktorý sme uskutočnili v roku 2022 na vzorke 1591 LGBTI ľudí, 74,9 percenta z nich tajilo na škole svoju identitu, 86,5 percenta zažilo počas svojich školských rokov negatívne komentáre o LGBTI+ ľuďoch a 43,1 percenta zažilo šikanu preto, že sú LGBTI+ ľuďmi. Závažnosť problému potvrdzujú aj prieskumy štátnej školskej inšpekcie,“ upozornil Macko. Spomenul manuál, ktorý iniciatíva vytvorila, o tom, ako infomovať o LGBTI témach.

K aktuálnej situácii sa pre TV Markízu vyjadril aj odborník na vzdelávanie Roman Chovanculiak. Podľa neho je normálne, ak sa ako spoločnosti nezhodneme na kultúrno-etických otázkach. Vyzdvihol dôležitosť toho, aby sa právomoci rozhodovať o tom, kto bude podporovať aké postoje, decentralizovali na čím najnižšiu úroveň. „Školy by mali mať možnosť zastávať postoje a organizovať výstavy, aké uznajú za vhodné, ak tým neporušujú zákon. Na druhú stranu by rodičia mali mať právo tieto školy ignorovať a poslať deti od iných škôl,“ vyhlásil a dodal, že by zároveň mali mať právo vyjadriť svoj nesúhlas s postojom školy na rade školy a na tejto úrovni sa dohodnúť, čo je ešte v poriadku a čo považujú za nevhodné. "Dôležité však je, aby do toho nevstupovalo ministerstvo školstva a z centra sa nesnažilo stanoviť jednu pravdu a správny postoj v morálno-etických otázkach,“ konštatuje odborník.