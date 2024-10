Braňo Kostka hudbu miluje, ale toto ho DESÍ: Jasnejšie sa vyjadriť nemohol!

Braňo Kostka (Zdroj: Ján Zemiar)

Cez víkend sa konal koncert skupiny Fragile, počas ktorého sa uskutočnil aj krst albumu Petra Lacha s názvom Čiernobiely deň. A keďže koncert bol fantastický, pre všetkých to bol napriek večernej tme výsostne biely deň. Členovia skupiny Fragile boli veľmi vtipní, hraví a ladilo im to nielen v speve, ale aj v rozšantenej nálade. Ako ale Braňo „rozchodí“ deň, keď sa mu nedarí a vstal – ako sa hovorí – ľavou zadnou. „Asi prácou. Nie som ten typ, čo sa podvolí v zmysle, že si teraz sadnem, ľahnem a pozerám do blba alebo do televízora, snažím sa to riešiť prácou…. Vždy som spokojnejší, keď mám za sebou niečo, aj keď je to čiernejší deň,“ hovorí Braňo, ktorého práca stále baví a neprekáža mu koncertovať aj každý deň. „Dokonca na Vianoce máme aj 40 koncertov mesačne“, ohuruje vysokým číslom Braňo a jedným dychom si sťažuje na naše slovenské cesty. „Stále máme pocit, že to Slovensko je väčšie a väčšie. Už aj do Varšavy sa dostaneme skôr ako do Košíc“, tvrdí s vierou, že v budúcnosti to bude lepšie.

Braňo je počas koncertov veľmi vtipný, on sám však hovorí, že takí sú aj ostatní členovia kapely: „Všetci si nesmierne rozumieme nielen v muzike, ale aj v humore. Každý sme trošičku takí jašovia alebo šašovia, takže z toho sa veľmi teším, že tam nemáme nejakých nihilistov“, usmieva sa Braňo a dodáva, že koncertovať sa mu chce vždy. „Až ma to desí…“ hovorí a dodáva, prečo.

