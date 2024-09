Fero Joke ušiel od stresu: Nové bývanie a ďalšie HNIEZDOČKO na obzore! Má to háčik

(Zdroj: TV Markíza)

Fero Joke je veselá kopa! Za posledný rok si však prešiel udalosťami, pri ktorých mu až tak do smiechu nebolo! Obľúbený komik totiž čelil útokom, ktoré ho prinútili vysťahovať sa z jeho milovaného domčeku na Záhorí a presťahovať sa do bytu v hlavnom meste. Ako vníma túto zmenu s odstupom času? „Je to lepšie. Menej starostí má človek. Ja som fakt vyhrotil starostlivosť o záhradu predtým a teraz mám menšiu predzáhradku a tam sa iba tak trošku potešíme s Ťapkou, dačo mám aj posadené…“ neskrýva spokojnosť Fero, ktorý na svoje nové bývanie nedá dopustiť. „Ja mám veľmi rád prírodu aj kamarátov, takže máme kde byť, keď prídu a je to lepšie. Menej starostí… Do bytu treba ísť!“ dodáva s humorom jemu vlastným známy komik.

Fero Joke je okrem svojho zmyslu pre humor povestný svojou láskou k prírode, čo môžu jeho fanúšikovia vidieť aj v príspevkoch, ktoré zdieľa na svojich sociálnych sieťach. A to bol aj jeden z dôvodov, prečo chce investovať do chaty. „To je taká chata... Môj ocko je stavbár, mal stavebnú firmu, keď ešte podnikal a ja som mu chodil pomáhať miešať maltu... A aj túto chatu som pomáhal robiť ockovi, dlhé roky rekonštruovať…“ pokračuje vo svojich slovách Košarišťan, ktorý priložil ruku k dielu a dnes, zdá sa, z neho bude hrdý majiteľ krásnej chaty v lone prírody. „Teraz sa už dohadujeme trošku aj na predaji, tak sa teším. Lebo je tam krásne a máme na Slovensku krásnu prírodu a na horách stretávam samých dobrých ľudí a to sa veľmi teším.“ Vyzerá to tak, že sa karta obrátila a Fero konečne prežíva spokojné životné obdobie. Vďaka chate má postarané aj o plány do budúcnosti, nakoľko v poslednom čase prepadol novej, e-bikeovej vášni. Na potulky po Slovensku tak nedá dopustiť a v rozhovore nám dokonca prezradil pikošku, o ktorej ste možno ani len netušili!

