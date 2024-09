V Love Island bolo HORÚCO: Na TOTO sa nechytá ani PORNO... Súťažiaci si to rozdali všetci NARAZ!

Love Island (Zdroj: TV Markíza)

KANÁRSKE OSTROVY - Fúha. Na vile lásky v šou Love Island to poriadne vrelo. Účastník minulej série prehovoril, ako to tam fungovalo. Na toto sa nechytá ani porno!

Love Island je reality šou, kde si ľudia hľadajú lásku. No a je samozrejmé, že k láske patria aj rôzne intímnosti, aby človek proste vedel, či našiel toho pravého. David Vitásek aktuálne prijal pozvanie do podcastu Double date, ktorý si založili účastníci prvej série Love Island Pítr a Gabriela. Aj keď sa Davidovi vyhrať šou spolu s Natalie Kočendovou nepodarilo, bol jednou z najvýraznejších osôb druhej série. No a teraz prezradil, ako to tam prebiehalo, keď sa zhasli svetlá. Fúha!

„Ono sa stávalo, že sa potom zhaslo, bola večierka, chvíľku nič nič a potom sme normálne, ja si pamätám dodnes, že som na Natáliu vyliezol a vedľa mňa bol Kubo s Hankou a ten na ňu takisto vyliezol a pozerali sme na seba a obidvaja sme išli do rytmu. Potom som sa otočil a pamätám si, že Jacob, Kryštof aj Zbyněk a všetci normálne v jeden moment sme to tam robili naraz. Mne to prišlo v pohode. Ja som si myslel, že ste to takisto robili," opísal. „Nie, to ste robili len vy," zasmiala sa Gábi. „Zo začiatku som si hovoril, ty vole, nie je to moc? A potom si vravím jeb*ť!" dodal.

(Zdroj: Tv Markíza)