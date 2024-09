NOVÝ bombshell v Love Island: TOTO je EX Laury z prvej série... Odkopla ho kvôli šou!

Laura Chrebetová (Zdroj: Tv Markíza)

KANÁRSKE OSTROVY - Srdiečka si už hľadajú svoje spriaznené duše. Súťažiaci v Love Island sa už naplno zoznamujú, a tak ako to bývalo aj v minulých sériách, do vily prídu noví bombshells. Aktuálne na ostrov lásky zavítal aj ex Laury Chrebetovej. Toto je on!

Ako prvý do vily zavítal fešný chlapec menom Trabo (30). Sebavedomý lámač ženských sŕdc z Dolného Kubína. Dlhšie sa skloňovalo aj meno Dominique Alagii v súvislosti so šou. Pošuškávalo sa, že práve ona príde do vily ako bombshell. A tak sa aj stalo. 19-ročná influncerka bola v poslednej dobe spájaná aj s raperom Benom Cristovaom, ich vzťah však nikdy nepotvrdili ani nevyvrátili.

(Zdroj: TV Markíza/VOYO)

(Zdroj: TV Markíza/VOYO)

Ako tretí nový súťažiaci prišiel sympaťák Dano (26). Ako sa ukázalo, v minulosti tvoril pár s víťazkou prvej série šou Laurou Chrebetovou. Ich vzťah skončil práve vďaka blondínkinej účasti v šou a telekomunikačný špecialista sa musel pozerať na to, ako sa v priamom prenose zaľúbila do niekoho iného. To, či aj on v šou nájde svoju lásku uvidíme postupom času. Laura dnes žije krásny život. S Martinom, s ktorým to dotiahli až do finále a vyhrali, sú dnes manželia a pred pár mesiacmi sa im narodil synček Matteo.

Laurin ex Dano

(Zdroj: TV Markíza/VOYO)

Laurin terajší manžel Martin

(Zdroj: Tv Markíza)