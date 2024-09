Svarinská už svoj vzťah NETAJÍ: Romantický záber z rande!

Kristína Svarinská (Zdroj: Ján Zemiar)

Kristína Svarinská veľa šťastia v láske nemala. Ani jeden jej vzťah nevydržal. Posledný verejne známy bol s Petrom Altofom alias Expl0itedom. V roku 2022 sa spoznali počas Let's Dance, kde jej o 7 rokov mladší youtuber poriadne zamotal hlavu. Na sociálnu sieť pridávali zábery plné šťastia. Ich príbeh lásky však skončil ešte v ten istý rok na jeseň. No a odvtedy sa po jej boku žiadny chlap neukázal.

Až do júna tohto roku. V médiách sa začalo povrávať, že tvorí pár so známym tanečníkom Miroslavom Baloghom prezývaným Spunkey. Už mnohokrát boli videní spolu na verejnosti, no a teraz sa svojím novým vzťahom pochválila aj na sociálnej sieti. Na Instagrame zverejnila záber z večere, kde ju jej známy partner drží za ruku. No a jeho tetovania odhalili, že ide naozaj o spomínaného tanečníka. FOTO nájdete v galérii.