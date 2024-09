Karin Majtánová (Zdroj: Ján Zemiar)

Moderátorka Dámskeho klubu Karin Majtánová miluje cestovanie a na svojom konte má nespočetné množstvo destinácií. Priam povestné sú jej dámske jazdy s množstvom skvelých žien v slnečnom Turecku, tentoraz sa však rozhodla vybrať sa za relaxom do slovenských Smrdákov. „Áno, musím sa priznať, že som tu prvý krát, aj keď som o tom veľa počula, pretože Smrdáky sú známe kúpeľné mestečko a myslím si, že tých mestečiek máme síce dosť, ale to Slovensko nie je také veľké, že by sme o nich nemali mať nejaký prehľad,“ prezrádza usmievavá moderátorka, ktorá nešetrí slovami chvály. „Som veľmi rada, že som tu, lebo to dýcha pokojnou atmosférou, veľmi príjemne nás tu privítali, prešli sme sa nádherným parkom…. Myslím, že o tom treba informovať, lebo možno ako ja som tu prvý krát, tak veľa Slovákov tu vôbec nebolo.“

Smrdáky sú povestné minerálnou vodou s vysokým obsahom účinného sírovodíka a svojim sírnym bahnom pôsobia blahodárne pri liečbe kožných problémov a problémov s pohybovým ústrojenstvom. Odpoveďou na otázku, či si vie predstaviť dlhodobý liečebný pobyt aj energická tmavovláska, odpovedala prekvapivo: „To je zlá otázka pre mňa,“ smeje sa Karin a vo svojich slovách pokračuje. „To si neviem predstaviť, ale nech by to bolo kdekoľvek! Nie som taký typ, ktorý vie veľmi správne oddychovať, trochu ma to mrzí, lebo vzhľadom na pribúdajúce rôčky už by som sa to mohla naučiť.“ V rozhovore prezradila viac, napríklad aj to, čomu do dnešného dňa neprišla na chuť. To naozaj?

Karin Majtánová sa naučila oddychovať: Obľúbené kúpeľné mestečko si nevie vynachváliť! (Zdroj: NL/TH)