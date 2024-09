Lucia Vráblicová (Zdroj: Ján Zemiar)

Herečka Lucia Vráblicová má za sebou neľahký rok. Po neuveriteľných 24-och rokoch stroskotalo jej manželstvo s o osem rokov mladším hudobníkom Viktorom a rozvod prišiel z čista jasna. Herečka si tak musela liečiť zlomené srdce, no po rozvode zmenila rétoriku a začala sa sústrediť viac sama na seba. K uzdraveniu duše i tela jej dopomohli určite aj liečebné procedúry, ktoré kvôli problémom s chrbticou absolvovala v kúpeľnom meste. „Normálne pobyt kúpeľný na 21 dní. Ráno plávam kilometer, večer plávam kilometer, pomedzi to mám procedúry… Ale ja zvládam všetko absolútne fantasticky v poslednej dobe.“

Zdá sa teda, že karta sa obrátila a herečka má svoj život opäť pevne vo svojich rukách a darí sa jej aj v pracovnej oblasti. „Idem odletieť do Tunisu na otočku, lebo tam idem točiť do seriálu, ktorý robím pre televíziu JOJ, Lásky v Tunise, tak na toto sa veľmi teším, lebo je to taký adrenalín. Ja, ktorá som odjakživa dabovala tie telenovely všetky, tak to uvidím na vlastné oči, všetky tie pohľady prekrásne a tie interiéry a exteriéry, nesmierne sa na to teším.“

Nudou určite netrpí, aj zo samotného liečenia si herečka odbehla na Kremnické gagy, na predstavenie do Štúdia L+S a následne na nakrúcanie seriálu do Tunisu. Pri ňom však jej pracovné novinky zďaleka nekončia. Lucii iste pomohlo nielen samotné liečenie v Piešťanoch, ale pozitívnu rolu zohral aj priestor pre seba samú. Nám sa dokonca pochválila nemalým úspechom. Wau!

Vráblicová si 21-dňové liečenie v Piešťanoch pochvaľuje: Pozrite, o aký úspech sa s nami podelila! (Zdroj: NL/TH)