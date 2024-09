Skúška Ďurovčíkovej hudobnej komédie Milujem ťa, ale... (Zdroj: Ján Zemiar)

Pred pár dňami sa konala premiéra broadwayskej hudobnej komédie Milujem ťa, ale..., ktorú na slovenskú scénu priniesol režisér Ján Ďurovčík. Na prvej premiére sa predstavili herci Ján Slezák, Martin Nikodým, Liv Bielovič a Mária Schumerová, ktorí divákov svojimi hereckými i speváckymi výkonmi doslova očarili. Dlhotrvajúci potlesk a nadšené ohlasy divákov potešili aj režiséra Jána Ďurovčíka: „Tá reakcia tých ľudí, že wau, wau“.

Priaznivé divácke prijatie je satisfakciou za niekoľko týždňov náročného skúšobného obdobia, ktoré však vzhľadom na to, že ide o komédiu, mohlo byť aj zábavné. „Bolo zábavné, boli aj slzičky, niektorí po dvoch skúškach zistili, že či to vôbec dajú… áno nasmiali sme sa, ale aj potili krv,“ hovorí režisér a jedným dychom nás hneď uzemňuje: „Keď to nahadzuješ, zasmejeme sa všetci. Ale keď to vidíš druhýkrát, tretíkrát… a posledné týždne sa už nikto nesmial. Veď kto sa smeje desaťkrát na tom istom fóre?“

Ďurovčík vytiahol na scénu okrem osvedčených mien aj Martina Nikodýma a Máriu Schumerovú, ktorá doteraz vôbec nespievala a Janovi do telefónu aj rovno povedala, že nevie spievať. Na konkurze však uspela a pol roka na sebe poctivo pracovala. Keď k tomu prirátame jej herecké nadanie, veruže sa bolo na čo pozerať. Vtipné dialógy, skvelá hudba, dokonalé a veľmi vyrovnané herecké výkony sú zárukou vynikajúceho divadelného zážitku. Veď kto by nemiloval smiech a zábavu, pričom v mnohých situáciách sa divák baví vlastne na sebe samom? No a čo, že občas sú tie mužsko-ženské vzťahy tak trochu „pritiahnuté za vlasy“? Veď o to práve ide – nastaviť zrkadlo a pozrieť sa doňho. Takíto, my ľudia, sme...

Milujem ťa, ale… divákov OČARILO: Výbuchy smiechu a burácajúci potlesk! (Zdroj: NL/TH)