Pepa zo Survivoru sa stal otcom: VIDEO z pôrodu... Syn dostal meno po NINJA KORYTNAČKE!

To, že jeho milovaná Angie nosí pod srdcom chlapca, sa Pepa dozvedel už počas natáčania. Práve tento moment modelovi vhnal do očí slzy šťastia. Myšlienka, že sa čoskoro stane otcom, ho počas celého pôsobenia v šou držala nad vodou. Aj v momente, keď sa dozvedel, že zomrel jeho dedko. A ten, hoci to už všetko sleduje z neba, je teraz určite veľmi šťastný.

Pepovi sa totiž konečne narodil jeho vymodlený potomok. „Čau svet, čau tati. Sme tu,“ napísala hviezda Survivoru k fotke, na ktorej drží synčeka v náručí. Neskôr pridal aj video, ktoré zachytáva celý priebeh pôrodu. Od čakania až po prestrihnutie pupočnej šnúry. Chlapček sa narodil v nedeľu a dostal krásne meno Rafael.

No hoci ho kresťania považujú za anjelské, rodičia nevyberali biblické meno... V skutočnosti sa nechali inšpirovať Ninja korytnačkami. Gratulujeme!